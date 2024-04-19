文章日期：2024年4月19日 17:20
中國聯通（0762）今年第一季盈利56.13億元（人民幣，下同），按年增長8.9%，稅前利潤72.39億元，按年增長10.6%。
集團指，營業收入994.96億元，增長2.3%，其中服務收入890.43億元，增長3.4%，算網數智業務實現收入232.15億元，佔服務收入比提升至26.1%，當中聯通雲收入167億元，增長30.3%，數據中心收入66億元，提升4.1%。
於3月底，集團指，「大聯接」用戶累計10.2億戶，當中移動用戶規模達到3.37億戶，其中5G套餐用戶2.69億戶，5G套餐滲透率提升至80%。至於5G行業虛擬專網服務客戶超過1萬個，物聯網連接數達到5.29億個，淨增3,460萬個，固網寬帶用戶1.15億戶，其中千兆用戶淨增211萬戶，千兆寬帶滲透率提升至23%。
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