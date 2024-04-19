特步指，在賽事籌備工作中，特步邀請了四位外籍運動員作為中國運動員何杰的配速員（俗稱「兔子」）。特步相關工作人員在報名過程中失誤，未標識其配速員身份，導致其以特邀選手身份參賽，出現身份與行為的差異。

特步指，對此負有很大責任，完全接受組委會作出的處罰決定，並認真反省、深刻檢討，嚴肅處理涉事人員，將深刻汲取教訓，全面排查賽事運營工作的所有流程和制度，及時改進，確保今後不再發生此類事件。

公司指，這幾天媒體朋友和網友們對事件的關注和對公司的批評建議，是對特步的關心和厚愛，公司由衷感謝。今后特步將繼續接受公眾監督，堅定秉承公平、誠信的體育精神，竭力維護良好的比賽環境，持續為中國路跑事業做貢獻。

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