體育用品股特步（1368）的簽約運動員何杰被質疑操縱比賽一事，特步今日發布道歉聲明，就2024北京國際長跑節-北京半程馬拉松男子組比賽中，特步簽約運動員的表現和結果引發爭議，特步由衷地向一直以來支持特步的廣大跑友及消費者表示誠摯的歉意。
特步指，在賽事籌備工作中，特步邀請了四位外籍運動員作為中國運動員何杰的配速員（俗稱「兔子」）。特步相關工作人員在報名過程中失誤，未標識其配速員身份，導致其以特邀選手身份參賽，出現身份與行為的差異。
特步指，對此負有很大責任，完全接受組委會作出的處罰決定，並認真反省、深刻檢討，嚴肅處理涉事人員，將深刻汲取教訓，全面排查賽事運營工作的所有流程和制度，及時改進，確保今後不再發生此類事件。
公司指，這幾天媒體朋友和網友們對事件的關注和對公司的批評建議，是對特步的關心和厚愛，公司由衷感謝。今后特步將繼續接受公眾監督，堅定秉承公平、誠信的體育精神，竭力維護良好的比賽環境，持續為中國路跑事業做貢獻。
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