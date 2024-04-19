五項措施包括，放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍、將REITs納入滬深港通、支持人民幣股票交易櫃台納入港股通、優化基金互認安排及支持內地行業龍頭企業赴香港上市。

具體內容方面，中證監指出，在兩地證監會指導下，滬深港交易所已達成共識，擬適度放寬合資格股票ETF的平均資產管理規模要求，降低南向港股通ETF產品的港股權重和港股通股票權重要求，北向滬股通、深股通ETF產品做對等調整，支持香港國際資產管理中心建設。

同時，將REITs納入滬深港通，擬總體參照兩地股票和ETF互聯互通制度安排，將內地和香港合資格的REITs納入滬深港通標的，進一步豐富滬深港通交易品種。

中證監又支持人民幣股票交易櫃台納入港股通，香港推出港幣—人民幣雙櫃台機制以來，內地與香港交易所和結算公司積極就人民幣股票櫃台納入港股通開展研究，目前相關業務方案已初步達成共識。下一步雙方將繼續推進業務方案完善、規則修訂、技術改造、投資者教育等各項準備工作，爭取早日推出，助力人民幣國際化。

以及優化基金互認安排，擬推動適度放寬互認基金客地銷售比例限制，允許香港互認基金投資管理職能轉授予與管理人同集團的海外資產管理機構，進一步優化基金互認安排，更好滿足兩地投資者多元化投資需求。

最後，中證監支持內地行業龍頭企業赴香港上市。境外上市備案管理制度規則發布實施一年來，已有72家企業完成赴港首次公開發行（IPO）備案，赴港上市融資渠道暢通，有力支持內地企業利用兩個市場、兩種資源規範發展。中證監將進一步加大和有關部門的溝通協調力度，支持符合條件的內地行業龍頭企業赴港上市融資。

中證監指，下一步將會同香港證監會等各有關方面，指導兩地交易所和結算公司等，共同推動上述政策舉措盡早平穩落地實施。

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