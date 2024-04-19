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財經花生丨「迪拜王子」家辦開幕禮安排 沈運龍認曾有爭論

「迪拜王子」阿里．馬克圖姆（Sheikh Ali Al Maktoum）擬來港設家族辦公室，最終能否成事要留待下月揭曉，但各界繼續有好多細枝末節的討論，最新係中東經貿協會主席沈運龍回應一篇專欄文章，就住迪拜王子叫停家族辦公室開幕禮，係因為沈運龍太高調而激嬲王子的指摘，沈大呼冤枉，但就透露的確同王子家族辦副主席麥懿睿有過爭論。

沈運龍表示，王子無表態過對他任何不滿，反而係同麥懿睿就沈運龍係咪會喺開幕禮致辭有過爭論。佢透露，麥原定的Run Down冇預到沈致辭，對此中東經貿協會的行委員就覺得唔理想，因為話晒都係協會撮成麥同王子的空鐵生意，再發展成由麥搞埋家族辦公室，加上中東協會協助搞開幕典禮，協會會長唔應該唔講啲恭賀說話。

佢又話，如果王子有意見，只要講一聲大家都會尊重，所以其本人是否致辭會導致王子開不開家族辦公室的說法，「是有點不成熟，應該是誤會」。

沈運龍仲話，最近收到迪拜皇室內一個消息，新加坡派人搵阿里王子，邀請王子去新坡設立家族辦公室，話會有好好的條件。沈表示好緊張，並希望阿里王子能夠將他的家族辦公室設立在香港。佢仲再次強調，整件事佢完全冇個人利益關係，並好希望香港中東經貿協會能夠真正幫助香港做到好事。

信報專欄作家余錦賢今日的文章引述內地傳媒報道，指「沈運龍藉中東王子來港高調塑造個人形象，引起王子團隊不滿，令開幕日期延後」。

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