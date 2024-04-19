該局指出，其主要指控包括未能未能建立及維持有效的質量監控制度，以確保審計質素以及遵守專業準則和適用的法律及法規要求；向中國恒大集團提供審計及其他專業服務時，未能遵守有關客戶承接及維持客戶關係的專業準則；未能分配適當人員負責會計師事務所質量管理系統的關鍵職位，有可能損害事務所的監控職能；未能大中國恒大審計執行適當的審計程序。

會財局補充，當發現有任何失當行為或違反《會計及財務匯報局條例》的情況，會財局將毫不猶豫對涉事的事務所及個人採取嚴厲的執法行動。

近日網上流傳「一部分普華永道合夥人」署名的匿名公開信，矛頭直指羅兵咸永道亞太及中國主席趙柏基，指其為「普華永道審計恒大失敗的最終責任人」，信中指出趙柏基曾打壓反對為恒大出審計報告的合夥人。

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