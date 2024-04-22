恒指今早高開186點，高位升413點，低位升186點，高低波幅227點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為34.34%，下跌為27.04%，無升跌為38.61%。

恒指收市升287點或1.77%，報16511點，大市成交金額1049億元，較上日減少1.16%，是4月18日952.8億元成交後最少；國指升84點或1.47%，報5831點。恒生科技指數收報3336點，升1.78%。

藍籌股成交金額568.38億元，佔大市成交54.18%；科指成份股成交金額301.41億元，佔大市成交28.73%；國指成份股成交金額477.94億元，佔大市成交45.56%。

24隻雙櫃台股，總成交0.51億元人民幣，相當於約0.56億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加3.84%，至78.31億元，佔大市成交7.46%。牛熊證成交金額33.09億元，增加5.82%；窩輪成交金額45.21億元，增加2.44%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。中海油（0883）、理想汽車（2015）、工行（1398）拖累大市。

藍籌68隻升，13隻下跌，1隻無升跌。中生製藥（1177）升8.55%，收報2.54元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌4.96%，收報16.86元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是美團（3690）收報100.6元，升5.56%；跌幅最大的是理想（2015）收報97.45元，跌8.33%。

恒指曾升穿10天線(16600.69點)、20天線(16625.46點)、50天線(16519.8點)，升穿100天線(16427.37點)。科指10天線(3413.49點)跌穿50天線(3416.69點)。

北水南下合計淨流入29.01億元，較上日減少60.97%，連續第16日流入，累計流入818.61億元，對上一次連續16日淨流入是3月7日。南水北上合計淨流入13.89億元人民幣，終止連續4日流出。

三大指數表現

恒指曾升最多2.55%，是4月2日後最大升幅，當日升幅為2.82%。高見16637.82點，是4月15日16647.09點後最高。收市報16511.69點，是4月15日後收市新高，當日報16600.46點。

科指曾升最多2.93%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為3.14%。高見3374.11點，是4月18日3391.45點後最高。今日收市報3336.35點，是4月18日後收市新高，當日報3356.82點。

國指曾升最多2.49%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為2.5%。高見5889.69點，是4月12日5997.4點後最高。今日收市報5831.26點，是4月15日後收市新高，當日報5856.44點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2月23日。

午後消息股表現

玄武雲（2392）擬斥最多1億回購股份。收報0.82元，升60.78%。

中海外宏洋（0081）首季經營溢利倒退37% 合約銷售額跌逾四成女Z難日木見52周低1.48元，收報1.5元，跌3.85%。

今早及隔晚消息股表現

騰訊（0700）公布五一假期未成年人限玩時間表。騰訊下月21日正式上線《DNF 手遊》。收報320.4元，升5.46%。

康健（3886）：未達溢利保證 賣方需支付9800萬元 考慮追索行動。收報0.29元，無升跌。

理想（2015）減價賣車 曾跌逾6%失守紅底。收報97.45元，跌8.33%。

百樂皇宮（2536）：超額配股權獲部分行使。收報5.1元，升3.03%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，陸控（6623）收報17.48元，升4.67%。萬洲（0288）收報5.48元，升1.67%。紫金礦業（2899）收報16.86元，跌4.96%。

電視廣播（0511）：首季加速扭虧趨勢 料下半年轉賺。收報3.14元，升6.44%。

天韵國際（6836）：委任獨立管理人及承諾採取補救措施。停牌。

花樣年（1777）：境外債務重組延長至本月24日。收報0.031元，升3.33%。

融創中國（1918）上海豪宅外灘壹號院二期，據報首日沽貨近百億。收報0.96元，升2.13%。

領展（0823）歡迎房地產投資信託基金納入滬深港通。收報31.65元，升2.59%。

周大福珠寶（1929）贊助中法羽毛球慈善活動，拍賣金羽毛球擺件。收報10.72元，升3.08%。

佐丹奴（0709）上季同店銷售微升0.7%，大中華市場收入跌13%。見52周低1.78元，收報1.79元，跌1.1%。

東風汽車（0489）母企今斥1632萬增持585萬股H股。收報2.89元，升2.48%。

墨西哥被指遭美施壓，停止向比亞迪（1211）等中國電動車商提供優惠。收報200.8元，跌0.2%。

特步（1368）：北京男子半馬4外籍運動員為配速員，對事件引發爭議表示誠摯歉意。收報4.42元，跌2.86%。

大摩預計京東（9618）股價未來30日向下。收報100.5元，升3.29%。

亞洲水泥（0743）料今年首季轉蝕1.3億人幣。見52周低1.8元，收報1.85元，升0.54%。

中國聯通（0762）首年純利逾56億人幣，按年升9%。收報5.99元，跌0.17%。

中國鐵塔（0788）首季收入增長3%，純利升逾一成。收報0.89元，升1.14%。

中國電信（0728）3月移動客淨增191萬戶，按年少増108萬戶。收報4.45元，升0.23%。

國泰（0293）上月載客量升逾四成至188萬人次，五一往來內地航班增至每周200班。收報8.07元，升0.12%。

被指模仿馬斯克、喬布斯，小米（1810）董事長雷軍：挺鬱悶的，就是撞衫了。收報15.82元，升0.13%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見30.55元，收報29.4元，跌2.65%；中國移動（80941）創上市新高，見64.65元，收報64.4元，升0.78%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8806.5元，收報8806.5元，升0.1%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見878.05元，收報878.05元，升0.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1051.25元，收報1051.25元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1123.65元，收報1123.65元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見552.15元，收報552.15元，升0.04%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見17.2元，收報17.2元，升0.29%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見120.85元，收報120.85元，升0.25%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見53.24元，收報53.24元，升0.08%；知行汽車（1274）創上市新高，見103.5元，收報101.5元，升3.62%；美中嘉和（2453）創上市新高，見29.65元，收報29.05元，升6.8%；米高集團（9879）創上市新高，見6.16元，收報5.91元，升14.76%；中國外運（0598）創52周高，見4.2元，收報4.08元，升1.24%。

破頂指數成份股包括，海爾智家（6690）創52周高，見26.9元，收報26.2元，升0.58%；神華（1088） 創52周高，見33.35元，收報31.65元，跌3.65%；華潤電力（0836）創52周高，見20.25元，收報19.76元，升0.3%；農業銀行（1288）創52周高，見3.52元，收報3.49元，升0.29%；。

破底股方面

43隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見2.41元，收報2.52元，升1.2%；中駿商管（0606）低見0.3元，收報0.3元，跌6.25%；佳兆業（1638）低見0.072元，收報0.077元，跌1.28%；首創鉅大（1329）低見0.2元，收報0.2元，跌9.09%；東方（0018）低見0.32元，收報0.335元，無升跌；江山控股（0295）低見0.017元，收報0.017元，跌5.56%；東方企控集團（0018）低見0.32元，收報0.335元，無升跌；麗新發展（0488）低見0.49元，收報0.5元，升1.01%；豐德麗控股（0571）低見0.043元，收報0.047元，無升跌；高山企業（0616）低見0.179元，收報0.18元，跌9.55%。

77隻股份創52周低，其中十隻包括，龍光地產（3380）低見0.49元，收報0.5元，無升跌；中海宏洋（0081）低見1.48元，收報1.5元，跌3.85%；銀杏教育（1851）低見0.75元，收報0.75元，無升跌；小鵬（9868）低見25.7元，收報26.5元，跌1.85%；阿里健康（0241）低見2.59元，收報2.66元，升1.92%；金蝶（0268）低見6.93元，收報7.48元，升2.75%；藥明生物（2269）低見12.42元，收報12.8元，升1.43%；佐丹奴（0709）低見1.78元，收報1.79元，跌1.1%；亞洲水泥（0743）低見1.8元，收報1.85元，升0.54%；中華汽車（0026）低見53.3元，收報54.8元，升0.55%。

異動股

上升異動股，包括，腦洞科技（2203）收報0.104元，升108%；玄武雲（2392）收報0.82元，升60.78%；宏強控股（8262）收報0.049元，升48.48%；瑞強集團（8427）收報0.085元，升41.67%；HYGIEIA GROUP（1650）創52周高，見0.182元，收報0.175元，升36.72%；中國寶力科技（0164）創52周高，見1.56元，收報1.5元，升36.36%；榮暉控股（8213）收報0.6元，升29.03%；首控集團（1269）收報0.06元，升27.66%；駿東控股（8277）收報0.395元，升27.42%；卓爾智聯（2098）收報0.42元，升21.74%；遠東控股國際（0036）收報0.053元，升20.45%。

下跌異動股，包括，棠記控股（8305）收報0.035元，跌43.55%；森美控股（0756）見52周低0.395元，收報0.445元，跌34.56%；中國恒有源集團（8128）收報0.03元，跌33.33%；中國口腔產業（8406）創上市新低，見0.036元，收報0.037元，跌24.49%；透雲生物（1332）見52周低0.131元，收報0.152元，跌24%；艾伯科技（2708）創上市新低，見0.03元，收報0.031元，跌20.51%；新威國際（0058）收報0.067元，跌20.24%；INTL GENIUS（0033）收報6.14元，跌20.16%；濠亮環球（8118）收報0.069元，跌19.77%；高科橋（9963）收報0.241元，跌19.67%；渝太地產（0075）收報0.35元，跌19.54%。

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