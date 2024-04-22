李小羿稱，去年度已經在內地就仿製藥方面提交7項申請，希望今年下半年起陸續上市。當中治療近視的低濃度阿托品已和美國伙伴方面提交申請，正待臨床測試一年觀察期結果。至於治療眼底疾病如黃班病變的TAB014方面，隨著去年完成臨床測試入組後，料今年完成測試後，會於今年提交新藥申請。

在中、美兩地進行臨床研究之外，他說，在香港方面，集團亦準備聯同一主要研究者探討聯合治療方案如眼凝膠聯同阿托品等施用效果，目前正在討論中，料今年內可以開展研究。另理工大學最近在研究使用阿托品加紅光的方案，他亦認為有探索的空間。

馮新彥估計，由於今年未有如去年般進行大型臨床三期研究，因此料今年研發費用比去年逾3.3億元人民幣會低一些。現有賬上資金、融資及現金流，並不見得有問題，並料集團開發的環孢素及阿托品，會在明年開始商業化。

李小羿稱，料明年的研發費用會進一步大幅下降。至於在開拓內地銷售時，馮新彥指出，集團會維持現有已覆蓋約1000間醫院的70名銷售團隊，並且結合約20間分銷服務商合作。她相信，以集團的完整眼科藥品及用品方案，加上內地在線推出爆款（熱賣）如乾眼藥品的模式運作，尚有空間發展，但是過往只靠三數個人便能勇闖創業及涉足資本市場的運作模式，則肯定一去不復返。他們亦提防內地個別同業最近管控的問題，務求做好內部管控。

在研發之餘，李小羿稱，他們未來的關鍵是面對市場化帶來的挑戰。當中他們已經在韓國、壨來西亞已經和當地伙伴達成協議，集團更在泰國設立子公司，為長遠打開東南亞銷售部署。下一步他們擬物色到中東市場的發展空間，他們留意到當地乾眼症有需求，刻下正和杜拜及沙特阿拉伯的機構討論合作。馮新彥補充，去年起，集團在海外的銷售產生前期預付性收入，料今年進一步落實海外發展時，年內在來自海外的收入未致達到有意義的份額。

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