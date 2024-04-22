日式甜品深受港人歡迎，日本人氣蛋糕店Chateraise近年積極攻港，並在港九新界多區「插旗」。然而，有網民發現Chateraise在各區都有分店相繼結業或因內部調整而暫停營業，質疑該集團是否計劃縮減在港營運規模。Chateraise回應本報查詢時強調，目前沒有業務縮減的計劃。
以荃灣荃心天地分店為例，該店於門外貼出告示，上月14日起暫停所有預訂服務，3月18日起進行內部調整。店內的雪櫃早已搬離，貨架已清空，亦沒有重新營業的時間表。截至昨日（21日）該店仍然停業。另外，位於元朗廣場的分店已圍上圍板；西環分店已於昨日(21日)因約期滿結業，早前已貼出結業告示。
Chateraise強調，現時沒有計劃縮減業務。集團表示，由於在新冠肺炎疫情期間加快開店步伐，近期會因應每間分店的情況進行翻新及重組。集團指出，在瞬息萬變的市場環境下，會按照各個店舖的情況而作出決策。
Chateraise是來自日本山梨縣的法式蛋糕店，該品牌於2017年正式進軍香港，以主打日本直送蛋糕作為招徠。首間分店在2017年1月於太古城APITA 開幕。根據Chateraise官網分店資料，集團目前在港營運近70間分店。
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