以荃灣荃心天地分店為例，該店於門外貼出告示，上月14日起暫停所有預訂服務，3月18日起進行內部調整。店內的雪櫃早已搬離，貨架已清空，亦沒有重新營業的時間表。截至昨日（21日）該店仍然停業。另外，位於元朗廣場的分店已圍上圍板；西環分店已於昨日(21日)因約期滿結業，早前已貼出結業告示。

Chateraise強調，現時沒有計劃縮減業務。集團表示，由於在新冠肺炎疫情期間加快開店步伐，近期會因應每間分店的情況進行翻新及重組。集團指出，在瞬息萬變的市場環境下，會按照各個店舖的情況而作出決策。

Chateraise是來自日本山梨縣的法式蛋糕店，該品牌於2017年正式進軍香港，以主打日本直送蛋糕作為招徠。首間分店在2017年1月於太古城APITA 開幕。根據Chateraise官網分店資料，集團目前在港營運近70間分店。

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