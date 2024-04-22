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余偉文：銀行業與中小企同舟共濟 金管局今推一站式中小企資訊平台

金管局總裁余偉文今日在《匯思》撰文指，銀行業與中小企同舟共濟，復活節假期前金管局公布9項支援中小企措施，為求令中小企盡快受惠，銀行業近月爭分奪秒，以「成熟一項推出一項」方式，陸續推出措施執行細節。

他表示，感到欣慰的是，11家參與「協調機制」的銀行一如以往地全力支持中小企客戶，全都落實向合資格中小企客戶提供費用豁免或其他優惠，以減輕中小企客戶的財務負擔，9家銀行已經推出針對中小企的無抵押貸款，令客戶可以更靈活處理資金周轉。

此外，所有「協調機制」銀行已參與金管局的「商業數據通」平台（CDI），未來會更廣泛使用CDI的商用數據，配合數據分析技術，為中小企制定更貼身的信貸產品。

金管局今日再落實多一項措施，在網站推出一站式中小企資訊平台。平台列出主要銀行的中小企貸款資訊，包括銀行為中小企解答查詢的服務專線，以及各銀行的信貸產品，包括貿易融資、抵押貸款和無抵押透支。他指出，希望平台便利中小企「貨比三家」，就不同銀行的信貸產品作出比較及選擇，提升它們面向銀行的議價能力。

金管局將繼續與香港銀行公會、香港中資銀行業協會和工商界保持緊密聯繫，透過「協調機制」跟進餘下措施的落實情況，包括銀行調整信貸額度須給予客戶最少6個月過渡期、按「還息不還本」計劃原則支援有困難客戶、原貸款銀行須在7個工作天內向客戶提供其現有信貸資料以提交予新貸款銀行，以及原貸款銀行爭取在收到法律指示六星期內，解除以物業作貸款抵押品的押記，便利中小企轉換貸款銀行。

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