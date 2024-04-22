該會在信函中指出，面對國際形勢以及金融科技發展變化，香港作為國際金融中心，近年市場表現落後於亞洲其他地區，故該會過去一年曾外訪多個證券業界組織進行研究和分析，發現包括中國在內，世界不少經濟發達地區均設有法定半官方業界自律機構，專注業界發展和維護市場生態。因此認為，香港可以參考類似方式，由行業持份者組成「以業界發展為本」為其核心功能的自律機構，於推動業界良性競爭生態、協調發牌數量、倡議提升券商公司治理水平等範疇，負責制定及實施商業行為規則，旨在提升香港證券市場於環球市場競爭力，鞏固其國際金融中心地位。

監管方面，該會建議證監會仍然保留對監管市場行為的權力，包括禁止內幕交易、詐欺、與市場操縱交易等，惟可將發牌權力分拆到自律機構。自律機構有領導及協調證券業界發展的權力，包括審批新證券商、審批廣告、對違反商業規則的持牌中介予以譴責、甚至權力範圍內的有限度處分。此外，對於香港證券業界的發展和改變，先由自律機構成員向其管理委員會動議，獲得大比數和議動過後，再呈交相關機構（包括但不限於證監會和交易所）進行審議和討論。

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