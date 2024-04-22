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「新股王」茶百道暗盤跌近15% 天津建設發展亦跌12%

明日將有兩隻新股掛牌上市，今日暗盤表現平平，內地茶飲品牌、暫為今年集資金額最巨的茶百道（2555）於輝立暗盤收市報14.92元，較上市價17.5元低14.7%，不計手續費，每手200股賬面蝕516元。茶百道於富途及耀才收市報14.98元及15元，較上市均低14.4%及14.3%。

另一新股天津建設發展（2515）上市定價為2.5元，該股於富途暗盤收市報2.2元，較上市價低12%，惟輝立及耀才暗盤分別報1.95元及1.98元，較上市價低22%及20.8%。以輝立收市價1.95元計，不計手續費，每手2000股賬面蝕1100元。

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