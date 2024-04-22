復星旅文（1992）公布，截至今年3月底首季，集團的Club Med及其他、三亞亞特蘭蒂斯、度假資產管理中心和復遊會及相關業務（統稱為「旅遊運營」）的營業額為71.58億元（人民幣，下同），按年增長約15.8%，其中Club Med營業額達60.82億元，升15.2%。復星旅文首季股東應佔利潤亦較2023年同期有所提升。
期內Club Med容納能力按年增長約6.8%。全球平均客房入住率達約76.9%，較2023年同期增加1.4個百分點。
今年首季，平均每日床位價格為約2,190元，較2023年增加約8.8%。受惠業務於歐非中東及美洲市場持續增長及亞太區的強勁反彈，Club Med首季未經審計之淨利潤較2023年及2022年同期均實現穩步提升。
三亞亞特蘭蒂斯方面，今年首季營業額約5.76億元，按年升約4.5%；訪客約210萬人次，增長約7.5%。客房平均每日房價達約2,500元，按年跌2.8%，乃由於會議、獎勵旅遊、大型企業會議及活動展覽業務結構比例提升所致。平均客房入住率達約95%，較2023年同期增長0.8個百分點。同時，麗江地中海國際度假區經營持續提升，於2024年首季錄得營業額達約2500萬元，按年升19.9%。
截至今年4月13日，Club Med錄得2024年上半年的累計預訂量按一致匯率計，以住宿、旅遊及服務之營業額（「BV STS」）表示，較2023年同期錄得的2023年上半年增加約13%。同時，錄得的2024年下半年的累計預訂量較2023年同期增加約10%。
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