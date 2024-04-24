該集團指，日本REITs市場的規模冠絕亞太地區，市值超過15萬億日圓（折約7583.99億港元），提供約4%的年均收益率。該市場亦相當多元化，涵蓋不同行業及地區，包括辦公室、物流、零售、酒店和住宅等領域，為投資者提供豐富及絕佳的投資機遇。

其提供的簡單章程顯示，最低認購額為100萬日圓，其後最低認購額為50萬日圓，認購費用最高約5%，管理費為1.5%，可以每日買賣。該基金分派方面，可以累算或每月分派單位。全年經常性開支比率為2.34%。用港元、人民幣、美元及新加坡元認購，最低初始投資額分別為8萬港元、6萬元人民幣、1萬美元及1萬新加坡元。

除了日圓股份類別外，基金還提供以美元、港元、人民幣和新加坡元對沖的股份類別。由於日本利率相對其他貨幣仍然較低， 投資者能賺取不同貨幣對沖股份類別帶來的額外收益。例如，美元對沖股份類別讓投資者能夠從美元及日圓的短期利率差異中獲取每年約5%的額外收益。日本REITs提供穩定且可持續的股息收益，再加上不同貨幣與日圓之間的利差，為投資者在現今環境中提供了具吸引力且互補的收入來源。

惠理集團亦與Daiwa Asset Management (Daiwa）（大和資產管理）合作。Daiwa深耕日本REITs市場20多年，他們將憑藉專業知識和經驗增強集團的實力，令集團能夠為客戶提供更持續且具吸引力及的投資解決方案。

惠理集團亞太區分銷業務主管陳榮達表示，基金的推出證明了他們致力於為市場提供創新且具吸引力的投資解決方案，亦標誌著他們進一步豐富收益產品系列，以滿足投資者需求的重要里程碑。董事總經理兼客戶投資組合管理主管鄧偉志則表示，一直以來，日本房地產投資信託美元對沖後的風險調整後收益豐厚，並與其他資產類別的相關性相對較低。展望未來，日本經濟的強勁勢頭可能為房地產價格提供支持，從而為REITs帶來潛在的資本增值。透過配置惠理日本房地產投資信託產業基金，投資者不僅可以實現分散投資，還可以捕捉該資產類別帶來的收益和潛在增長機會。

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