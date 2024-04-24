財經事務及庫務局局長許正宇以書面答覆立法會議員提問時透露，根據投資推廣署委聘的顧問所作研究，估計去年底約有2700間單一家族辦公室在港營辦，當中超過一半由資產超過5,000萬美元的超高淨值人士成立。
許正宇表示，正準備或已決定會在本港設立或擴展業務的家族辦公室達到136間，其中82間來自內地、13間來自亞太地區、27間來自歐洲、9間來自中東。
許正宇指出，投資推廣署的家族辦公室團隊自2021年6月成立至今年3月底，共接獲逾650個在香港成立家族辦公室的查詢，主要來自內地、東盟國家、中東、歐洲及美洲等地。
許正宇稱，政府歡迎所有合法合規的家族辦公室在港開展業務，並為其提供所需及適切的協助，從而帶動本地金融、專業服務和經濟發展。他又指，香港作為一個高度發展的自由市場經濟體及國際金融中心，家族辦公室在港進行的投資項目及投資金額，由其自行決定。設立家族辦公室的程序與設立其他香港公司無異，不同行業的專業人士在向家族辦公室提供相關服務時，會根據法例要求及相關指引進行相應的盡職調查。
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