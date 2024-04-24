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恒指收市升372點 創近5個月新高 成交近1300億 出門問問收市潛水3%

隔晚美國公布的4月企業活動增速降至年內最低，助市場保持對聯儲局放鬆政策的憧憬，美債息回落；另一方面，市場亦受惠於Tesla加速推平價車，股價於收市後市段抽升，推動一眾科技股向上，納期升幅跑贏道期、標期。環球股市亦上升，港科指亦跑贏恒指，港股連升3日，成交進一步升至近1300億，再創逾3周最多。恒指午後升幅亦擴大，稍為升穿近期橫行阻力，高見17217.86點，是2023年11月29日17359.08點後最高；國指亦創2023年11月24日後最高。

恒指今早高開164點，高位升388點，低位升105點，高低波幅283點。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為42.03%，下跌為23.78%，無升跌為34.18%。

恒指收市升372點或2.21%，報17201點，大市成交金額1295億元，較上日增加11.7%，是4月2日1441.84億元成交後最多；國指升145點或2.45%，報6100點。恒生科技指數收報3573點，升3.61%。

藍籌股成交金額735.56億元，佔大市成交56.8%；科指成份股成交金額447.45億元，佔大市成交34.55%；國指成份股成交金額641.52億元，佔大市成交49.53%。

24隻雙櫃台股，總成交1.2億元人民幣，相當於約1.29億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額增加14.38%，至88.73億元，佔大市成交6.84%。牛熊證成交金額42.81億元，增加15.72%；窩輪成交金額45.92億元，增加13.16%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。理想汽車（2015）、藥明生物（2269）、九龍倉置業（1997）拖累大市。

藍籌71隻升，9隻下跌，2隻無升跌。李寧（2331）升7.46%，收報19.88元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌3.64%，收報34.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）停牌；跌幅最大的是舜宇（2382）見52周低33.3元，收報34.45元，跌3.64%。

恒指高於主要平均線。科指升穿100天線(3468.63點)。

北水南下合計淨流入19.95億元，較上日減少14.73%，連續第18日流入，累計流入861.96億元，對上一次連續18日淨流入是3月11日。南水北上合計淨流入46.06億元人民幣，終止連續1日流出。

三大指數表現

恒指曾升最多2.31%，是4月22日後最大升幅，當日升幅為2.55%。高見17217.86點，是2023年11月29日17359.08點後最高。收市報17201.27點，是2023年11月28日後收市新高，當日報17354.14點。連升3日，累計升977.13點，對上一次連升3日是4月10日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月10日。

科指曾升最多3.73%，是3月28日後最大升幅，當日升幅為4.41%。高見3577.58點，是4月10日3587.29點後最高。收市報3573.59點，是3月21日後收市新高，當日報3582.9點。連升3日，累計升295.53點，對上一次連升3日是3月12日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月10日。

國指曾升最多2.54%，是4月2日後最大升幅，當日升幅為3%。高見6106.04點，是2023年11月24日6130.53點後最高。收市報6100.22點，是2023年11月23日後收市新高，當日報6171.01點。連升3日，累計升353.61點，對上一次連升3日是4月10日。連續第6日陽燭，對上一次連續第6日陽燭是2021年1月6日。

午後消息股表現

大摩料萬州（0288）股價未來45天會有70%至80%機會上升 目標價6.5元。創52周高，見5.92元，收報5.83元，升0.52%。

惠理（0288）在港推出日本房地產投資信託產業基金。創52周高，見5.92元，收報5.83元，升0.52%。

中海外（0688）首季經營溢利升22% 收入升14%收報12.14元，升2.88%。

港交所（0388）首季盈利倒退13%至29.7億元收報239元，升3.55%。

今早及隔晚消息股表現

茶百道（2555）今早仍跌逾11% FT：今年港最大IPO的失敗 日經引述銀行家：無言以對 港市場氣氛差。收報11.6元，跌9.38%。

商湯（0020）稱其AI性能超越GPT-4 Turbo 曾升逾36%。停牌。

麗新發展（0488）據報擬出售 倫敦金融城項目 曾跌逾15% 創上市新低。創上市新低，見0.42元，收報0.475元，跌4.04%。

ASMPT（0522）首季少賺43% 好過預期。收報102.3元，升6.95%。

匯控（0005）：回購經已完成。收報64.7元，升0.7%。

出門問問（2438）上市，定價3.8元。收報3.68元，跌3.16%。開市跌21.58%，為全日最低，其後曾收窄至僅1.05%，為全日高位。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中廣核電力（1816）收報2.64元，升1.15%。中煤能源（1898）收報7.63元，跌0.91%。長城汽車（2333）收報11.22元，升4.08%。海信家電（0921）收報28.6元，跌2.39%。新高教（2001）收報2.29元，升3.62%。普拉達（1913）收報61.1元，升2.17%。上海石油化工股份（0338）收報1.04元，升0.97%。

建業新生活（9983）去年轉虧蝕逾5.7億人幣。收報1.05元，升14.13%。

天齊（9696）盈警料首季盈轉虧，最多虧損43億人幣。創上市新低，見28.25元，收報28.5元，跌19.15%。

中電信（0728）首季多賺8%至約86億人幣。收報4.42元，升0.68%。

中免（1880）首季盈利微升0.25%，收入跌一成。收報66.35元，升2.71%。

英皇娛樂酒店（0296）料全年扭虧，轉賺至少5000萬元。收報0.395元，升5.33%。

銀城生活服務（1922）：特別息預期派付期延至5月31日。收報1.79元，跌3.24%。

港交所（0388）：過去數年上市疲弱不單是香港，而是全球現象。收報239元，升3.55%。

中國平安（2318）首季盈利跌逾4%至367億人幣，壽險及健康險新業務價值升兩成。收報34.4元，升4.24%。

破頂股表現

破頂股包括，GC CONSTRUCTION（1489）創上市新高，見0.77元，收報0.69元，跌6.76%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見49.85元，收報49.75元，升8.74%；中國移動（80941）創上市新高，見65.3元，收報65.25元，升1.56%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1112元，收報1111元，無升跌；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1051.75元，收報1051.75元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1123.9元，收報1123.9元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見553元，收報553元，升0.14%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見53.32元，收報53.32元，升0.04%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1035.15元，收報1035.15元，升0.01%；知行汽車（1274）創上市新高，見106.4元，收報106.4元，升2.7%；美中嘉和（2453）創上市新高，見33.85元，收報33.45元，升8.6%；廸生創建（0113）創52周高，見5.08元，收報5元，升1.42%；華晨中國（1114）創52周高，見7.63元，收報7.44元，跌0.13%；中國外運（0598）創52周高，見4.25元，收報4.25元，升3.66%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見400.6元，收報400元，升2.15%；萬洲（0288）創52周高，見5.92元，收報5.83元，升0.52%；中國銀行（3988）創52周高，見3.47元，收報3.46元，升0.58%；中移動（0941）創52周高，見70.55元，收報70.45元，升1.29%；華潤電力（0836）創52周高，見20.35元，收報19.68元，升0.61%；農業銀行（1288）創52周高，見3.55元，收報3.54元，升1.14%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，奧園（3883）低見0.094元，收報0.098元，跌1.01%；美的置業（3990）低見3.52元，收報3.61元，升1.4%；首創鉅大（1329）低見0.189元，收報0.189元，跌5.5%；中梁（2772）低見0.144元，收報0.162元，升2.53%；泛海酒店（0292）低見0.052元，收報0.054元，跌3.57%；綠地香港（0337）低見0.183元，收報0.188元，跌0.53%；麗新發展（0488）低見0.42元，收報0.475元，跌4.04%；高山企業（0616）低見0.168元，收報0.182元，升7.06%；建發新勝（0731）低見0.148元，收報0.148元，跌15.91%；茂業國際（0848）低見0.139元，收報0.147元，升1.38%。

58隻股份創52周低，其中十隻包括，粤海置地（0124）低見0.245元，收報0.26元，跌10.34%；中海宏洋（0081）低見1.43元，收報1.53元，升1.32%；舜宇（2382）低見33.3元，收報34.45元，跌3.64%；銀杏教育（1851）低見0.7元，收報0.75元，無升跌；叙福樓（1978）低見0.8元，收報0.81元，升1.25%；中國海外宏洋集團（0081）低見1.43元，收報1.53元，升1.32%；瘋狂體育（0082）低見0.078元，收報0.079元，跌2.47%；HERALD HOLD（0114）低見0.425元，收報0.425元，跌2.3%；大同機械（0118）低見0.17元，收報0.17元，無升跌；粵海置地（0124）低見0.245元，收報0.26元，跌10.34%。

異動股

上升異動股，包括，INTL GENIUS（0033）收報6.25元，升62.34%；帝國金融集團（8029）收報0.228元，升58.33%；透雲生物（1332）收報0.23元，升53.33%；創美藥業（2289）收報14.82元，升50.15%；常滿控股（8523）收報0.295元，升48.99%；中國生命集團（8296）收報0.075元，升47.06%；TL NATURAL GAS（8536）收報0.75元，升41.51%；錦勝集團（控股）（0794）收報0.26元，升37.57%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.145元，升36.79%；力天影業（9958）收報2.08元，升35.95%；浩柏國際（8431）收報0.146元，升32.73%。

下跌異動股，包括，富元國際集團（0542）見52周低0.118元，收報0.13元，跌38.68%；金慧科技（8295）收報0.035元，跌30%；艾伯科技（2708）創上市新低，見0.019元，收報0.02元，跌25.93%；華控康泰（1312）收報0.028元，跌22.22%；金威醫療（8143）收報0.176元，跌20%；天齊鋰業（9696）創上市新低，見28.25元，收報28.5元，跌19.15%；直通電訊（8337）收報0.103元，跌18.9%；富一國際控股（1470）收報0.033元，跌17.5%；瑋俊生物科技（0660）收報0.095元，跌17.39%；中國三迪（0910）創上市新低，見0.03元，收報0.031元，跌16.22%；建發新勝（0731）創上市新低，見0.148元，收報0.148元，跌15.91%。

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