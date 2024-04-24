阿里巴巴（9988）旗下阿里雲在港業務成立10周年，一共投入超過100億元，現時客戶量已達至逾4萬名。阿里雲智能國際業務副總裁及亞太北大區總經理劉彬星表示，香港客戶潛力依然很大，在港持續三年營業額均錄得雙位數增長，整體業務表現強勁，未來會繼續在港加大投資，以及與大學合作舉辦實習計劃等，培育更多人才。
阿里雲日前公布包括香港在內的多個地區產品減價，劉彬星認為，減價反而是釋放技術的紅利，通過改善底層技術及供應鏈，讓客戶可享受技術創新及迭代的紅利，不會虧本地做，客戶的反響亦非常之好，暫未有評估減價對毛利率的影響。
他又指，雲業務下一步就是將人工智能結合數碼化，與客戶一起進行產業升級，有更大發展空間。
阿里雲智能香港解決方案架構師總監潘家和表示，預期未來將有更多AI相關需求，希望通過減價令用戶可以持續及實惠地建立其應用及技術，相信未來會持續看到AI推動業務增長。
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