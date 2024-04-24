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長城汽車首季盈利升逾17倍至32.3億人幣  

長城汽車（2333）公布首季業績，受惠於銷售規模增長，銷售結構優化，帶動營業收入及股東淨利潤等按年大增，錄得股東應佔利潤達32.28億元（人民幣、下同），按年大增17.53倍。季內銷售收入增長47.6%，達到428.59億元。

雖然該集團首季業績明顯增長，但是期內經營淨現金流出26.17億元，較去年同期淨流出82.04億元，明顯大減。公司解釋，這與季內銷量增加，導致銷售商品收到的現金增加所致。

長汽今日股價報收11.2元，升4.08%，為一眾車股中，升幅最大。

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