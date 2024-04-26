此外，MTR Mobile登記用戶於活動期間指定時間內，親臨德福廣場，再透過最新版本的MTRMobile進入「每日有『德』賞」活動頁面，即可免費參加「德福購物節2024」之「每日有『德』賞」必中獎遊戲。只要於虛擬實景中成功「捕捉」幸運購物袋，即可贏取德福廣場電子優惠券或其他商戶優惠，獎品總值高達165萬元。

超過3萬份獎品涵蓋範疇繁多，包括德福廣場時裝、美容、運動用品、電器及電訊、消閒娛樂等類別的20元或100元電子優惠券；另外還可贏取個別人氣商戶優惠券。每個MTRMobile登記用戶每日可以免費參加遊戲一次。

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