集團首季營業收入137.5億元，跌約10.4%， 加權平均淨資產收益率1.88%，跌0.19個百分點。 利息淨收入跌約44%，至約3.3億元， 因應付短期融資券和賣出回購利息支出增加， 手續費及佣金淨收入59億元，跌19.5%， 而投資收益跌約60.8%，至22.8億元， 因金融資產處置收益減少，公允價值變動收益升約2.6倍， 因證券市場波動導致金融工具公允價值變動。

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