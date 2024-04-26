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中信証券首季盈利50億人幣 按年跌9%

中信証券（06030）截至3月31日止第一季純利約49.6億元（人民幣．下同），跌約8.5%，每股盈利32分，扣除非經常性損益之純利49億元，跌約8%。

集團首季營業收入137.5億元，跌約10.4%，加權平均淨資產收益率1.88%，跌0.19個百分點。利息淨收入跌約44%，至約3.3億元，因應付短期融資券和賣出回購利息支出增加，手續費及佣金淨收入59億元，跌19.5%，而投資收益跌約60.8%，至22.8億元，因金融資產處置收益減少，公允價值變動收益升約2.6倍，因證券市場波動導致金融工具公允價值變動。

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