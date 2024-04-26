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港大學者：中國應派10萬億人幣消費補貼 放棄救內房商

港大經管學院教授、中誠信國際首席經濟學家毛振華於「香港大學中國經濟季度論壇」上表示，當前中國經濟的周期調整與結構調整尚未到位，仍未走出周期性的下行期，特別是供求失衡的問題或正加劇。因此，他建議政府宏觀政策應著眼於糾正供需失衡下的價格走低，包括加強對地方政府的GDP考核；增加10萬億元人民幣的消費補貼，促進消費；凍結供地與房地產新開工以推動房價盡快企穩等。

毛振華認為，應放棄所有大型房地產開發商，因中國經過長期大規模住宅建設，以致長時間存於供過於求狀况，認為大量的商業設施可轉化為保障房等住宅，加上人口進入拐點，形容「房地產開發的時代結束了」。他續稱，第一方面堅定不移地全面貫徹「保交樓」，確保居民財產及政府承諾，其次凍結現在的供給和新開工項目，消化存量，價格下行趨勢才有可能止跌，「所以救房地產不是救開發商，這應該成為一個重要的政策。」

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