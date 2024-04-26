在國際市場開拓海底撈餐廳的特海國際（9658）宣布，已決議在美國納斯達克市場，以首次公開發售代表其新普通股的美國存託股份（ADS）的方式，繼續推進建議雙重主要上市。該集團已於今日美國東部時間，向美國證券交易委員會公開提交一份F-1表格登記聲明。據此，該集團會按去年5月30日股東授權，發行逾1.23億股新股。股份代號為「HDL」。
該集團解釋，建議雙重上市將為美國存託股份創造公開市場、擴大股東基礎、獲得額外資本、提升集團在國際資本市場和消費市場的企業形象和影響力，及進一步加強股份流動性。其將因此籌集更多資金，主要用於提升品牌以及擴大全球餐廳網絡。最終發售ADS數量及價格未定。今次發售ADS須獲得香港和美國監管機構及交易所批准。
特海國際今日收市報14.64元，升4.87%，按其建議發行逾1.23億股用作支持發行ADS計，是次發行ADS集資或會達18億元，惟最終集資額視乎市況而定。
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