該集團解釋，建議雙重上市將為美國存託股份創造公開市場、擴大股東基礎、獲得額外資本、提升集團在國際資本市場和消費市場的企業形象和影響力，及進一步加強股份流動性。其將因此籌集更多資金，主要用於提升品牌以及擴大全球餐廳網絡。最終發售ADS數量及價格未定。今次發售ADS須獲得香港和美國監管機構及交易所批准。

特海國際今日收市報14.64元，升4.87%，按其建議發行逾1.23億股用作支持發行ADS計，是次發行ADS集資或會達18億元，惟最終集資額視乎市況而定。

其他報道

海通證券今年首季少賺63%至9.11億元人幣

德勤「大灣區高科技高成長40強及明日之星」榜單 上榜三成為軟件行業

金管局推出FiNETech系列 發展AI、分布式分類帳技術及綠色科技等領域

香港寬頻：債務浮定息比例各半 派息率視乎下半年公司實際表現

神華首季盈利跌14.1%至178億人幣

中壽首季盈利跌9% 新業務價值升26%

港大學者：中國應派10萬億人幣消費補貼 放棄救內房商

中信証券首季盈利50億人幣 按年跌9%

安莉芳首季售跌13% 同店銷售跌幅達雙方數

德福購物節開鑼 近70個商戶推出熱賣商品 提供低至一折優惠

證監會延長資助房託基金 每個最多800萬元

陳啟宗弟：陳文博沒有富二代惡習 做人低調又「好慳」 唔著名牌又識人情世故

香港年金推每月年金加碼25%及保費折扣2%

David Webb 又藉增持留言 批亞倫國際股息少得可憐

北京汽車首季純利10億人幣 按年跌29%

香港寬頻半年盈利跌93% 中期息少25%每股派15仙

港交所推出史美倫金融獎學金計劃

全日沽空金額增39% 盈富沽空增3.8倍

中國動向：第四季Kappa品牌店舖零售流水錄10%至20%低段下降

交行首季多賺1.4%至249.9億人幣

恒指收市升366點 曾升穿250天線及累升兩成 按周升幅12年最大 成交9個月最多 南水流入破紀錄

恒隆股東呻近10年股價跌股息無增長 陳啟宗：好消息是明年我人工大減