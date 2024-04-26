moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

海底撈旗下特海擬雙重上市赴美發ADS 集資或達18億

在國際市場開拓海底撈餐廳的特海國際（9658）宣布，已決議在美國納斯達克市場，以首次公開發售代表其新普通股的美國存託股份（ADS）的方式，繼續推進建議雙重主要上市。該集團已於今日美國東部時間，向美國證券交易委員會公開提交一份F-1表格登記聲明。據此，該集團會按去年5月30日股東授權，發行逾1.23億股新股。股份代號為「HDL」。

該集團解釋，建議雙重上市將為美國存託股份創造公開市場、擴大股東基礎、獲得額外資本、提升集團在國際資本市場和消費市場的企業形象和影響力，及進一步加強股份流動性。其將因此籌集更多資金，主要用於提升品牌以及擴大全球餐廳網絡。最終發售ADS數量及價格未定。今次發售ADS須獲得香港和美國監管機構及交易所批准。

特海國際今日收市報14.64元，升4.87%，按其建議發行逾1.23億股用作支持發行ADS計，是次發行ADS集資或會達18億元，惟最終集資額視乎市況而定。

其他報道

海通證券今年首季少賺63%至9.11億元人幣

德勤「大灣區高科技高成長40強及明日之星」榜單 上榜三成為軟件行業

金管局推出FiNETech系列 發展AI、分布式分類帳技術及綠色科技等領域

香港寬頻：債務浮定息比例各半 派息率視乎下半年公司實際表現

神華首季盈利跌14.1%至178億人幣

中壽首季盈利跌9% 新業務價值升26%

港大學者：中國應派10萬億人幣消費補貼 放棄救內房商

中信証券首季盈利50億人幣 按年跌9%

安莉芳首季售跌13% 同店銷售跌幅達雙方數

德福購物節開鑼 近70個商戶推出熱賣商品 提供低至一折優惠

證監會延長資助房託基金 每個最多800萬元

陳啟宗弟：陳文博沒有富二代惡習 做人低調又「好慳」 唔著名牌又識人情世故

香港年金推每月年金加碼25%及保費折扣2%

David Webb 又藉增持留言 批亞倫國際股息少得可憐

北京汽車首季純利10億人幣 按年跌29%

香港寬頻半年盈利跌93% 中期息少25%每股派15仙

港交所推出史美倫金融獎學金計劃

全日沽空金額增39% 盈富沽空增3.8倍

中國動向：第四季Kappa品牌店舖零售流水錄10%至20%低段下降

交行首季多賺1.4%至249.9億人幣

恒指收市升366點 曾升穿250天線及累升兩成 按周升幅12年最大 成交9個月最多 南水流入破紀錄

恒隆股東呻近10年股價跌股息無增長 陳啟宗：好消息是明年我人工大減