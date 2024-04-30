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匯控祈耀年：5年轉型完成 適合時間退任平衡個人與事業

匯控（0005）公布，祈耀年即將退任行政總裁。他表示，匯控過去5年轉型後，已經建立強勁的平台讓該行在下一階段發展和增長，因此現時是合適時間退下，在個人與事業生活之間作出平衡。至於下任人選，主席杜嘉祺指公司剛開始繼任程序，會從內部和外部考慮人選，目標在今年下半年完成搜尋人選和委任。

祈耀年表示，去年度匯控錄得破紀錄稅前利潤後，他在去年聖誕思考未來數年個人發展，自從2008年接任英國工商金融主管，以至2019年出任行政總裁以來緊張的工作不斷，因此希望在事業和個人、家人之間作出平衡。匯控經過5年轉型後，下階段會是多個面向的多年發展，對他和匯控而言，其退任都是自然轉折點。

對於在任行政總裁5年的最大成就，祈耀年表示去年匯控錄得歷來最高的稅前利潤，並向股東通過股息和回購方面，返還資本190億美元，加上首季返還88億美元，在15個月內合共向股東返還資本28億美元，是過去5年轉型的證明。至於有否遺憾，他認為已經實現了五年前設定的目標，因此沒有遺憾。

在退任以後，祈耀年表示不會在匯控出任任何職位，否則對其繼任人不太公平，他亦希望有一個新開始。陪伴家人後，他會出任不同種類的職位，例如非行政職位、顧問職位。

杜嘉祺透露，祈耀年在4月初提出辭呈，不過他們談及此事有一段時間。在繼任程序期間，祈耀年會繼續出任行政總裁，以確保順利和有序過度。祈耀年上任後，於2020年初提出3年重組計劃，至於會否再有策略檢視計劃，杜嘉祺現有策略執行良好，為該行提供有利部署，會繼續現有策略。對於問及繼任人選條件、內部和外部選任人選名單、是否需有亞洲經驗等，杜嘉祺表示現時未有太多可以透露，有消息將任出更新。

 

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