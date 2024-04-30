moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

第二季「渣打中小企指數」升至47.3 仍低於中性水平

香港生產力促進局‧中小企支援公布2024年度第二季「渣打中小企領先營商指數」。調查結果顯示，第二季綜合營商指數上升3.6至47.3，反彈到2023年第四季水平（47.6），但仍低於50中性水平線。

五大分項指數中，除「招聘意向」錄得輕微下跌0.7點至51.3外，所有分項指數於本季均錄得回升。「盈利表現」較上季上升6.3點至43.4，「營業狀況」上升7.2點至47.4，「投資意向」上升0.7點至49.5，而經歷連續三季下跌的環球經濟於本季停止跌勢，於本季錄得反彈，上升9.1至39.4。生產力局首席創新總監張梓昌稱，分項指數普遍上升顯示中小企對本季的生意情况有所期望，信心亦有所好轉。

整體投資趨勢方面，92%受訪中小企表示會在本季維持或增加投資，與上季持平。最多中小企預期本季維持或增加投資的項目為「研究及開發項目」。

生產力促進局亦公布中小企對《財政預算案》中提振措施的看法，89%中小企認為《財政預算案》中最少有一項提振措施能幫助改善增提經濟狀況，71%地產業表示樓市全面「撤辣」對公司有幫助，而53%住宿及膳食服務業表示加強推動旅游發展和舉辦活動對公司有幫助。82%中小企表示希望政府提供支援，其中27%中小企最需要政府提供科技支援/數碼轉型。

張梓昌續指，展望第二季度，中小企整體營商氣氛漸見明朗。渣打銀行（香港）大中華區高級經濟師劉健恆表示，第二季「渣打中小企指數」綜合營商指數高於去年下半年及今年第一季，顯示本港中小企年初時對營商前景的悲觀情緒有所改善。指數上升，主要受銷售及盈利前景改善所帶動，反應本地經濟活動恢復動力。惟指數仍未超過50中性水平線，顯示整體本港經濟已持續恢復樂觀仍言之尚早。

 

其他報道

期間限定︱壽司郎：5月2日起所有壽司均以「赤醋飯」提供

大摩料萬科股價下跌 股價曾挫9.9%

鄭州銀行入稟獲勝 鄭州康橋等需償還逾6億

保誠首季新業務利潤大致維持不變

美的置業首季少賺44%

恒生第一季增派息至1.2元

匯控行政總裁祈耀年退任

匯豐首季除稅前利潤跌2% 第一次股息0.1美元 特息0.21美元 集團擬開展30億美元股份回購

A股先升後跌 恒指半日升34點 續高於250天線 南水轉流出 科指跌0.15%

滬深三大指數半日向下 滬指以近低位收市

虛幣現貨ETF上市 證監會：幣圈一天 人間一年

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升4日 隔夜息4個月高

百勝中國首季淨利潤跌1%

思捷環球最多升24% 計劃伙拍私募股權集團重組歐洲業務

財新中國4月製造業PMI升至51.4 勝預期 創14個月高

內地4月製造業PMI跌至50.4 好過預期 非製造業遜預期

滬深三大指數全線低開 人行淨投放4380億人幣

恒指高開96點 科指升0.83% 華夏比特幣、博時比特幣ETF升逾3%

港股ADR升18點 夜期低水50點 美期普遍跌亞股升 匯控恒生將公布股息

美股連升第二日 道指升146點 Tesla升15% 金龍指數連升6日