五大分項指數中，除「招聘意向」錄得輕微下跌0.7點至51.3外，所有分項指數於本季均錄得回升。「盈利表現」較上季上升6.3點至43.4，「營業狀況」上升7.2點至47.4，「投資意向」上升0.7點至49.5，而經歷連續三季下跌的環球經濟於本季停止跌勢，於本季錄得反彈，上升9.1至39.4。生產力局首席創新總監張梓昌稱，分項指數普遍上升顯示中小企對本季的生意情况有所期望，信心亦有所好轉。

整體投資趨勢方面，92%受訪中小企表示會在本季維持或增加投資，與上季持平。最多中小企預期本季維持或增加投資的項目為「研究及開發項目」。

生產力促進局亦公布中小企對《財政預算案》中提振措施的看法，89%中小企認為《財政預算案》中最少有一項提振措施能幫助改善增提經濟狀況，71%地產業表示樓市全面「撤辣」對公司有幫助，而53%住宿及膳食服務業表示加強推動旅游發展和舉辦活動對公司有幫助。82%中小企表示希望政府提供支援，其中27%中小企最需要政府提供科技支援/數碼轉型。

張梓昌續指，展望第二季度，中小企整體營商氣氛漸見明朗。渣打銀行（香港）大中華區高級經濟師劉健恆表示，第二季「渣打中小企指數」綜合營商指數高於去年下半年及今年第一季，顯示本港中小企年初時對營商前景的悲觀情緒有所改善。指數上升，主要受銷售及盈利前景改善所帶動，反應本地經濟活動恢復動力。惟指數仍未超過50中性水平線，顯示整體本港經濟已持續恢復樂觀仍言之尚早。

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