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嘉實：低費率並非打價格戰 冀與美國同行競爭

今日共有6隻虛擬貨幣現貨ETF掛牌上市，當中嘉實國際旗下嘉實以太幣（3179）及嘉實比特幣（3439）費率最低，管理費為0.3%，且豁免首6個月費用；博時旗下兩隻虛幣現貨ETF就提供4個月管理費豁免，管理費均為0.6%；華夏管理費為0.99%。

嘉實國際行政總裁兼首席投資官韓同利表示，市場反應非常熱烈，低費率並非想打「價格戰」或搶佔市佔率，而是希望與美國同業對標，代表香港與美國競爭加密貨幣中心地位，沒有計劃賺錢，更希望建構整個生態，發展更多產品。

他又指，香港上市的現貨ETF可以現貨認購，與美國的設計不一樣，更可吸引比特幣本位的投資者，認為香港絕對可與美國競爭。他續稱，現貨ETF 在首次發行階段（IOP）有六成為「crypto native（加密貨幣原生社群）」，四成為現金投資者，相信產品上市後將有更多散戶認購，亦會有更多傳統基金進行配置。

被問到中國投資者買賣在港虛幣現貨ETF的可能性，他表示，希望1至2年時間後市場更成熟後，相信香港發展產品是得到一定支持，未來仍有潛力達至互通。

嘉實以太幣及嘉實比特幣中午收市報7.855元及8.03元，較上市價升0.358%及2.594%；博時HashKey比特幣ETF（3008）及HashKey以太幣ETF（3009）中午收市報50元及25元，較上市價升2.66%及0.357%；華夏基金旗下華夏以太幣（3046）及華夏比特幣（3042）中午收市報7.83元及8.03元，較上市價無升跌及升2.554%。

 

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