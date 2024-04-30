吉利集團旗下網約車平台曹操出行昨向港交所遞表申請上市，其聯席保薦人包括華泰國際、農銀國際和廣發證券（香港）。
據申請文件，於2021年至2023年收入分別錄得71.53億元（人民幣，下同）、76.31億元及106.68億元；年度虧損由30.07億元收窄至19.81億元。毛利率方面，由2021年的負24.4%，提升至2023財年的正5.8%。另外，截至去年底止，該公司定制車車隊有約3.1萬輛車，並引述弗若斯特沙利文報告，以2023年的GTV計，曹操出行的內地市場份額為12.2%，排行第3，而市場最大參與者持有75.5%市場份額。
至於現金及現金等價物指現金及銀行結餘，截至2021年、2022年及2023年12月31日，該公司現金及現金等價物分別為4.18億元、3.80億元及5.83億元。同時，2021年的經營活動所用現金淨額為14.90億元，改善至2023年經營活動所得現金淨額人民幣1.36億元。
該公司表示，集資淨額將用於提升並推出定制車；車服解決方案及改善服務質量；擴大地理覆蓋範圍；提升技術及投資自動駕駛；償還若干銀行借款的部分本金及利息；營運資金等。截至2021年、2022年及2023年12月31日，公司借款總額分別為38億元、56億元及75億元。
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