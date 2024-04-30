「Future Mumpowered」於上周四即4月25日舉行啟動禮。該計劃亦獲6間非牟利團體全力支持。計劃首階段對象為100名基層婦女，除彈性工作配對，亦會為她們度身訂造各項就業培訓、退休理財培訓及企業體驗等，為她們重投職場做好準備。

「Future Mumpowered」與14間支持企業包括宏利，更特別構思多項家庭友善措施，如太平洋咖啡開設「媽媽更」工作職位，婦女可於早上完成家務後至子女放學前，選擇每天工作三至四小時，更易分配時間；Clement Shield Security Limited提供免費合資格保安證書培訓課程名額，婦女無需即時應徵保安工作，仍可先考取保安牌照。其他企業亦設不同友善措施，包括混合工作模式，讓婦女可因應家庭需要提出在家工作，又提供家庭關愛假期，讓婦女處理子女或家庭突發事務，並安排原區就業及親子活動津貼等。

社會福利署署長李佩詩致辭時表示，她樂見商界攜手推動家庭友善環境，鼓勵更多婦女投入職場，釋放婦女勞動力。宏利香港及澳門退休業務部主管何精怡表示，他們很榮幸有機會支持這個別具意義的『媽媽就業提升計劃』，這個社會責任計劃讓女性和社區明白他們樂意共建更多元、公平及共融的社會，在工作上提供職場支援。他們更增設強積金獎勵，鼓勵全職媽媽發掘家庭以外發展潛能，合資格的參加者在成功完成就業配對及活動完結後可獲得強積金獎勵。

Share for Good董事鄭余雅穎表示，他們希望能與企業攜手建立一個健康、共融的職場，推動家庭友善企業文化，讓婦女有信心重投勞動市場；另一方面，他們亦希望透過計劃為婦女提供工作選項，讓她們有機會擴闊生活及社交圈子。他們亦通過職業發展資源，支援她們過渡到新工作崗位，讓她們增強重踏職場的信心。

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