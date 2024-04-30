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華芢生物科技遞表申請在港上市

內地創新生物製藥公司華芢生物科技（青島）昨向港交所遞表申請上市，聯席保薦人包括華泰國際、中信證券。

據申請文件，該公司核心產品Pro-101-1及Pro-101-2（分別用於治療燒燙傷及糖足的PDGF候選產品）。不過，該公司強調或許不能成功開發及╱或推廣其核心產品。截至今年4月22日，該公司已進入Pro-101-1用於治療燒燙傷的IIb期臨床試驗，以及Pro-101-2用於治療糖足的II期臨床試驗。

於2022年及2023年，公司研發費用分別約為3481.8萬元（人民幣，下同）及3991.5萬元，分別佔各自年度經營開支總額的44.1%及48.7%。於2022年及2023年，核心產品應佔的研發費用分別約2680萬元及約3330萬元，分別佔各自年度經營開支總額的33.9%及40.6%。同時，2022及2023年內虧損分別為8592.6萬元及1.05億元。

另外，截至去年底止，現金及現金等價物為2.42億元，假設未來平均現金消耗率為2023年水平的2.5倍，公司估計將能夠在約17個月內維持公司的財務活力。

 

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