該公司指，參與商戶類型涵蓋食肆、餅店、雜貨店、電器舖、藥房、理髮店和社企零售商店等。受惠家庭可於即日至10月31日，到參與計劃的商店和食肆使用。參與商戶會在店舖外張貼中電消費券計劃標貼，讓受惠人士容易識別。中電總裁羅嘉進表示，中電消費券計劃在2021年及2022年兩度推出，目的是在疫情期間鼓勵市民外出消費。他說：「面對香港市民恢復外遊，訪港旅客消費模式轉變，零售及餐飲業界經營面對不少挑戰。我們第三度推出中電消費券，希望能刺激本地消費，緩解中小企面對的營運壓力，同時為香港經濟加添動力。」。該公司同時將透過社交媒體、網站等平台，在推廣消費券活動同時分享節能減碳貼士，鼓勵大眾培養低碳生活習慣。

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才指出，雖然目前經濟有待全面復甦，零售及餐飲業界正努力透過不同方式吸引市民留港消費。他相信中華電力投入5800萬元推行中電消費券計劃，能夠刺激本地消費市道。他稱：「消費券通常可以吸引受惠家庭光顧參與計劃的商戶，推動消費意慾，繼而產生乘數效應提振經濟。」

香港零售管理協會主席謝邱安儀期望，中電消費券配合五月的節日氣氛，能鼓勵市民於本地消費，為參與計劃的商戶帶來商機。第三次參加中電消費券計劃的森林麵包創辦人文敬龍表示：「使用中電消費券購物的客人當中有不少是新客，光顧一次之後成為我們的『回頭客』、『熟客』，很高興店舖透過參加中華電力的計劃，讓更多人認識，更多人光顧。」

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