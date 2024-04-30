美國聯儲局減息料將延後，市場關注匯控（0005）會否上調今年淨利息收入看法，不過匯控維持全年銀行淨利息收入（banking NII），在至少410億美元的業績指引不變，財務總監艾橋智表示，除了更長時間維持高息，過去5季香港存款佔比轉向定期，至去季回復穩定，對淨利息收入是有利因素，不過現時尚在年初，上述因素可能還有改變。他們不會每季更動指引，會在今年稍後時間更新。
艾橋智表示，他們維持今年約15%平均有形股本回報率⽬標。艾橋智指今季有3.6億美元的額外增益，以及3.7億美元的額外不利影響，扣除兩者後匯控業務仍相當能夠產生資本。據業績公告，本季匯控確認出售加拿大業務的48億美元增益，部分被確認阿根廷業務11億美元減值抵銷，另外去年首季匯控因回撥法國零售業務減值21億美元，以及收購英國矽谷銀行產生的15億美元的一次性增益。
匯控本季營業⽀出按年上升7%至82億美元，高於同期收入3%升幅。艾橋智表示，有信心可維持全年⽬標基準成本上升5%的指引。今季上升有2個百分點，是由於與績效相關的薪酬應計（accrual）階段對比去年改變，支出在全年較平均，因此在今年初相關開支在年初上升，但會在年內下降。另外，今年有1個百分點升幅，與去年3月才收購的英國矽谷銀行有關，另有1個百分點上升與美國聯邦存款保險公司和英倫銀行徵費，由利息開支改列為營運費用。
匯控今季預期信貸損失7.2億美元，按年增66.66%，不過按季減少30.16%，中國內地商業房地產相關相關撥備5400萬美元，按年和按季減少12.9%和72.3%，佔集團本季撥備7.5%。
艾橋智表示，樂見內房撥備金額降至並不重要（insignificant）水平，內地政府亦有政策支持行業。展望未來，內房仍有挑戰需要克服，不能排除在未來幾季還要作出撥備的可能性，但認為會遠少於過去數年需要作出的撥備。
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