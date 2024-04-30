艾橋智表示，他們維持今年約15%平均有形股本回報率⽬標。艾橋智指今季有3.6億美元的額外增益，以及3.7億美元的額外不利影響，扣除兩者後匯控業務仍相當能夠產生資本。據業績公告，本季匯控確認出售加拿大業務的48億美元增益，部分被確認阿根廷業務11億美元減值抵銷，另外去年首季匯控因回撥法國零售業務減值21億美元，以及收購英國矽谷銀行產生的15億美元的一次性增益。

匯控本季營業⽀出按年上升7%至82億美元，高於同期收入3%升幅。艾橋智表示，有信心可維持全年⽬標基準成本上升5%的指引。今季上升有2個百分點，是由於與績效相關的薪酬應計（accrual）階段對比去年改變，支出在全年較平均，因此在今年初相關開支在年初上升，但會在年內下降。另外，今年有1個百分點升幅，與去年3月才收購的英國矽谷銀行有關，另有1個百分點上升與美國聯邦存款保險公司和英倫銀行徵費，由利息開支改列為營運費用。

匯控今季預期信貸損失7.2億美元，按年增66.66%，不過按季減少30.16%，中國內地商業房地產相關相關撥備5400萬美元，按年和按季減少12.9%和72.3%，佔集團本季撥備7.5%。

艾橋智表示，樂見內房撥備金額降至並不重要（insignificant）水平，內地政府亦有政策支持行業。展望未來，內房仍有挑戰需要克服，不能排除在未來幾季還要作出撥備的可能性，但認為會遠少於過去數年需要作出的撥備。

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