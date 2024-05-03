今年首3個月計，零售業總銷貨價值按年跌1.3%；扣除價格變動後，總銷貨數量按年跌10.7%。

今年3月零售業總銷貨價值中網上銷售佔7.8%，其銷售價值的臨時估計為24億元，按年下跌4.7%。

單計今年3月，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值跌17.7%；超級市場貨品下跌3.4%；服裝跌17.5%；食品、酒類飲品及煙草跌11.3%；百貨公司跌14.1%；電器及其他未分類耐用消費品跌15.5%；燃料跌14.5%；傢具及固定裝置跌3.3%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌10.7%；中藥下跌5.8%；以及眼鏡店下跌10.1%。

此外，其他未分類消費品上升8.7%；藥物及化妝品升8.9%；汽車及汽車零件上升7.6%；以及書報、文具及禮品上升6.8%。

政府發言人表示，3月零售業總銷貨價值轉跌部份因為旅客消費比較基數高以及復活節假期。展望未來，訪港旅遊業進一步恢復以及住戶收入增加應會繼續支持零售業。政府致力推動盛事經濟和提振氣氛亦應有幫助。然而，旅客和市民消費模式的轉變或會繼續帶來挑戰。政府會繼續留意相關情況。

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