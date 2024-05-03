人民幣走強，離岸人幣一度升破7.19，加上香港首季GDP升2.7%勝預期，港股連升九個交易日，恒指一度漲2.18%至18604點，創2023年9月5日以來新高，收市升268點或1.48%，報18475點，大市成交金額1161億元，較上日增加0.24%；國指升110點或1.71%，報6547點。恒生科技指數收報3971點，升2.74%。