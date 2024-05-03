人民幣走強，離岸人幣一度升破7.19，加上香港首季GDP升2.7%勝預期，港股連升九個交易日，恒指一度漲2.18%至18604點，創2023年9月5日以來新高，收市升268點或1.48%，報18475點，大市成交金額1161億元，較上日增加0.24%；國指升110點或1.71%，報6547點。恒生科技指數收報3971點，升2.74%。
過去一周，恒指累升4.67%或824點，連升2周。本周表現最佳的是碧桂園服務（6098），累升23.83%，其次為龍湖（0960）及京東健康（6618），分別升16.36%及14.66%。而表現最差的是國藥（1099），累跌8.96%，其次為中石油（0857）及聯通（0762），分別跌5.7%及4.09%。
科技股表現向上，阿里巴巴（9988）升4.07%，收報79.2元；騰訊（0700）升1.11%，收報364.4元；美團（3690）升0.5%，收報119.7元；小米（1810）升3.06%，收報18.18元；百度（9888）收報110元，升4.27%；快手（1024）收報62.2元，升5.07%；嗶哩嗶哩（9626）收報114.5元，升6.91%；京東（9618）收報127元，升5.48%，是升幅最大的藍籌；網易（9999）收報157.1元，升4.66%。
藥明系午後回調，藥明生物（2269）跌4.12%，收報13.96元；藥明康德（2359）收報36.6元，跌5.3%，分別為表現最差兩藍籌；藥明合聯（2268）收報20.65元，跌10.41%。
蘋果第二財季收入勝預期，蘋果概念股普遍向上舜宇（2382）升3.63%，收報41.4元；瑞聲科技（2018）收報25.3元，升0.2%；比亞迪電子（0285）收報27.6元，升1.85%；丘鈦科技（1478）收報3.59元，升0.28%。
澳門五一黃金周訪客暢旺，濠賭股午後續強。金沙中國（1928）升4.92%，收報20.25元；銀娛（0027）升3.59%，收報37.5元；新濠國際發展（0200）收報6.48元，升1.89%；美高梅中國（2282）收報14.9元，升7.04%；澳博（0880）收報3.02元，升2.72%；永利澳門（1128）收報7.78元，升3.18%。
快狗打車（2246） 午後升勢持續，收市報0.68元，升91.55%。要留意的是，快狗打車於2022年6月上市，當時上市價21.5元，現時收市價仍較上市價潛水逾九成。
大家樂（0341）昨發盈喜，料今財年盈利料升近兩倍。該股收報8.96元，升5.16%。
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