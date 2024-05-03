moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股九連升 創逾6年最長升浪 全周飈824點 藥明逆市跌 快狗打車埋單漲92%

人民幣走強，離岸人幣一度升破7.19，加上香港首季GDP升2.7%勝預期，港股連升九個交易日，恒指一度漲2.18%至18604點，創2023年9月5日以來新高，收市升268點或1.48%，報18475點，大市成交金額1161億元，較上日增加0.24%；國指升110點或1.71%，報6547點。恒生科技指數收報3971點，升2.74%。

過去一周，恒指累升4.67%或824點，連升2周。本周表現最佳的是碧桂園服務（6098），累升23.83%，其次為龍湖（0960）及京東健康（6618），分別升16.36%及14.66%。而表現最差的是國藥（1099），累跌8.96%，其次為中石油（0857）及聯通（0762），分別跌5.7%及4.09%。  

科技股表現向上，阿里巴巴（9988）升4.07%，收報79.2元；騰訊（0700）升1.11%，收報364.4元；美團（3690）升0.5%，收報119.7元；小米（1810）升3.06%，收報18.18元；百度（9888）收報110元，升4.27%；快手（1024）收報62.2元，升5.07%；嗶哩嗶哩（9626）收報114.5元，升6.91%；京東（9618）收報127元，升5.48%，是升幅最大的藍籌；網易（9999）收報157.1元，升4.66%。

藥明系午後回調，藥明生物（2269）跌4.12%，收報13.96元；藥明康德（2359）收報36.6元，跌5.3%，分別為表現最差兩藍籌；藥明合聯（2268）收報20.65元，跌10.41%。

蘋果第二財季收入勝預期，蘋果概念股普遍向上舜宇（2382）升3.63%，收報41.4元；瑞聲科技（2018）收報25.3元，升0.2%；比亞迪電子（0285）收報27.6元，升1.85%；丘鈦科技（1478）收報3.59元，升0.28%。

澳門五一黃金周訪客暢旺，濠賭股午後續強。金沙中國（1928）升4.92%，收報20.25元；銀娛（0027）升3.59%，收報37.5元；新濠國際發展（0200）收報6.48元，升1.89%；美高梅中國（2282）收報14.9元，升7.04%；澳博（0880）收報3.02元，升2.72%；永利澳門（1128）收報7.78元，升3.18%。

快狗打車（2246） 午後升勢持續，收市報0.68元，升91.55%。要留意的是，快狗打車於2022年6月上市，當時上市價21.5元，現時收市價仍較上市價潛水逾九成。

大家樂（0341）昨發盈喜，料今財年盈利料升近兩倍。該股收報8.96元，升5.16%。

 

其他報道

摩通維持匯豐「增持」評級 目標價升6%至83元

【羅仕揚專欄】保險一命救全家

上海推商品房「以舊換新」活動

【有片：埋身擊】紐約期油倘失守全年支持軌 或進一步下跌

波音吹哨人Josh Dean病逝

港股邁向九連升 曾見八個月高 半日升206點 科技、濠賭股受捧 快狗打車飈52%

《華爾街日報》將亞洲區重心轉移至新加坡 遺散大部分香港員工

美銀證券：中國股市今年最差的時期應已過去

發改委：指摘中國新能源產品「產能過剩」實為單邊主義

施永青：社會有惡勢力唱衰樓市 不想香港好 政府宜推新政策鞏固撤辣效果