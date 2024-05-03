文章日期：2024年5月3日 16:53
香港電訊（6823）與電盈（0008）旗下免費電視Viu TV公布，與本地商場、零售餐飲和娛樂等商戶聯手，以一系列優惠及宣傳活動，鼓勵市民消費。
該活動於今天正式展開，目前已有7個商場及近70個商戶承諾推出不同優惠，包括每碗10元牛肉飯、每隻9.9元乳鴿、半價燒雞、飲品第二杯半價等。香港電訊董事總經理許漢卿表示，期望透過集團的生態圈和商業連結，以線上線下方式宣傳，刺激本地消費。她續稱，集團將向旗下約1萬名全職員工每人發放100元「零用錢」，發揮牽頭作用。
該活動參與商場及商戶包括759 阿信屋、日本城、大家樂、D2 Place、天仁等。
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