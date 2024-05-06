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港元拆息全線向下 1個月HIBOR終止6連升

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止6連升，跌6.09點子至4.33%，是4月30日後最低，當日報4.29982%。

港元現報7.8147元貶值29點子，曾貶值最多44點子，報7.8162元，亦曾升值最多15點子，報7.8103元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌39.54點子至4.02631%，是2024年4月26日後最低；1星期HIBOR跌19.18點子至4.2178%；2星期HIBOR跌12.85點子至4.26405%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.03點子至4.59155%；6個月期HIBOR跌1.92點子至4.68149%；12個月期HIBOR跌2.53點子至4.85982%。

美元指數現報105.129升值0.099點或0.09%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43689%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.046%，連續2日收窄，利差是2024年4月09日後最窄，當日差距為-1.0066%。

對上一次連續2日收窄，是2024年4月26日，當日利差報-1.2947%。

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