A股復市，回補假期期間升勢，上證綜指升至近八個月高位，港股雖有北水回歸，但北水非流入而是轉流出，加上A股休市期間已累升多日，今日恒指表現反覆，半日跌9點，成交升至800億元。
恒指今早高開12點，高位升56點，低位跌86點，高低波幅143點。非必需消費品、金融、能源、信息技術股推低大市。上升股份比例為26.4%，下跌為27.66%，無升跌為45.93%。
恒指半日跌9點或0.05%，報18466點，大市成交金額800億元；國指跌17點或0.26%，報6529點。恒生科技指數收報3970點，跌0.03%。
藍籌股成交金額402.94億元，佔大市成交50.36%；科指成份股成交金額218.82億元，佔大市成交27.35%；國指成份股成交金額356.16億元，佔大市成交44.52%。
24隻雙櫃台股，總成交0.44億元人民幣，相當於約0.48億港元，佔大市成交的0.06%。
窩輪及牛熊證成交金額減少10.71%，至69.41億元，佔大市成交8.66%。牛熊證成交金額32.84億元，減少1.93%；窩輪成交金額36.56億元，減少17.36%。
匯控（0005）、美團（3690）、中海油（0883）拖累大市。騰訊（0700）、友邦（1299）、建行（0939）貢獻恒指較多。
藍籌31隻升，48隻下跌，3隻無升跌。信義玻璃（0868）升10.27%，收報9.77元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌5.26%，收報10.44元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股10隻升，20隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報118.2元，升6.49%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報34.4元，跌3.91%。
恒指續高於主要平均線，10天線(17613.75點)向上逼近250天線(17683.01點)。科指續高於主要平均線，10天線(3685.26點)向上逼近250天線(3779.36點)。
北水南下合計淨流出3.8億元，終止連續22日流入。南水北上合計淨流入109.38億元人民幣，終止連續1日流出。
網傳理想汽車（2015）「無人駕駛」影片 副駕有兒童坐著 客服：堅決杜絕。收報118.2元，升6.49%。
中金（3908）降職減薪 冀員工自然流失。收報9.89元，升1.23%。
大象未來集團（2309）：伯明翰降班，料收入減少及將出現潛在減值。收報3.14元，跌1.88%。
吉利（0175）旗下極氪申請美上市，吉利斥3.2億美元億認購。收報9.8元，跌1.8%。
中國平安（2318）據報反對匯控委祈耀年任董事。收報38.9元，跌1.64%。
匯控（0005）：無計劃再出售其他業務。創52周高，見69.45元，收報68.85元，跌0.72%。
富智康（2038）首季虧損收窄至2040萬美元。創52周高，見0.97元，收報0.89元，升5.95%。
健倍苗苗（2161）料全年溢利增長至少1.2倍。收報0.96元，升11.63%。
行政長官核准唐家成任港交所（0388）主席。收報267元，跌0.67%。
茶百道（2555）門市純淨水充奶茶，要求涉事門店退款兼補償。收報11.6元，跌2.03%。
香港電訊（6823）伙Viu，推刺激消費活動，約一萬名員工獲發100元「零用錢」。收報8.86元，升1.26%。
破頂股包括，山高控股（0412）創上市新高，見7.52元，收報7.46元，升3.18%；海信家電（0921）創上市新高，見35.15元，收報34.8元，升2.96%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見4.04元，收報4元，升1.52%；今海國際（2225）創上市新高，見5.79元，收報5.24元，升2.75%；康耐特光學（2276）創上市新高，見9.32元，收報9.07元，升0.33%；壽康集團（2945）創上市新高，見0.043元，收報0.037元，升12.12%；GHW INTL（9933）創上市新高，見1.14元，收報1.12元，升24.44%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1114.25元，收報1113.1元，跌0.01%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1076.35元，收報1075.55元，升0.05%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1053.25元，收報1052.9元，升0.01%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見112.4元，收報112.4元，升0.13%；樂艙物流（2490）創上市新高，見17.46元，收報17.36元，升9.87%；米高集團（9879）創上市新高，見6.86元，收報6.53元，升0.15%；百樂皇宮（2536）創上市新高，見6.45元，收報6.33元，升4.28%；富智康（2038）創52周高，見0.97元，收報0.89元，升5.95%；太古（0019）創52周高，見68.8元，收報68.2元，升0.66%；中遠海控（1919）創52周高，見10.56元，收報10.36元，跌0.96%；中遠海能（1138）創52周高，見10.08元，收報10.04元，升7.49%；太平洋航運（2343）創52周高，見2.79元，收報2.74元，升0.37%。
破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見415.8元，收報414.4元，升2.98%；海爾智家（6690）創52周高，見30.5元，收報30.35元，升2.02%；匯控（0005）創52周高，見69.45元，收報68.85元，跌0.72%；翰森製藥（3692）創52周高，見18.54元，收報18.38元，升0.77%。
12隻股份創上市新低，其中十隻包括，21世紀教育（1598）低見0.164元，收報0.164元，跌0.61%；中建富通（0138）低見0.119元，收報0.13元，升8.33%；中國三迪（0910）低見0.027元，收報0.027元，跌6.9%；金輪天地控股（1232）低見0.024元，收報0.024元，跌20%；設計都會（1545）低見0.06元，收報0.06元，跌3.23%；２１世紀教育（1598）低見0.164元，收報0.164元，跌0.61%；民商創科（1632）低見0.15元，收報0.15元，跌5.06%；雲南建投混凝土（1847）低見0.305元，收報0.305元，跌14.08%；正味集團（2147）低見0.189元，收報0.191元，跌6.37%；魯商服務（2376）低見1.55元，收報1.55元，跌5.49%。
創52周低，其中包括，大同機械（0118）低見0.162元，收報0.162元，跌4.71%；匯漢控股（0214）低見0.365元，收報0.365元，跌7.59%；藍河控股（0498）低見0.15元，收報0.152元，跌4.4%；鼎益豐（0612）低見0.37元，收報0.37元，跌5.13%；彩星玩具（0869）低見0.58元，收報0.58元，跌1.69%；永旺（0984）低見0.5元，收報0.5元，無升跌；SINO HOTELS（1221）低見1.43元，收報1.43元，跌5.92%；亞東集團（1795）低見0.81元，收報0.84元，跌9.68%。
異動股
上升異動股，包括，烯石電車新材料（6128）收報0.325元，升187.61%；中國石墨（2237）收報0.7元，升48.94%；長城微光（8286）收報0.12元，升42.86%；意馬國際（0585）收報0.43元，升32.31%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.202元，升30.32%；金慧科技（8295）收報0.052元，升26.83%；GHW INTL（9933）創上市新高，見1.14元，收報1.12元，升24.44%；童園國際（3830）收報0.038元，升22.58%；天平道合（8403）收報0.85元，升21.43%；豐展控股（1826）收報0.07元，升20.69%；僑雄國際（0381）收報0.156元，升19.08%。
下跌異動股，包括，金輪天地控股（1232）創上市新低，見0.024元，收報0.024元，跌20%；優矩控股（1948）收報1.18元，跌17.48%；愛德新能源（2623）收報0.32元，跌16.88%；致浩達控股（1707）收報0.101元，跌15.83%；威鋮國際（1002）收報0.071元，跌15.48%；瀛晟科學（0209）收報0.05元，跌15.25%；萬華媒體（0426）收報0.045元，跌15.09%；新達控股（8471）創上市新低，見0.058元，收報0.058元，跌14.71%；雲南建投混凝土（1847）創上市新低，見0.305元，收報0.305元，跌14.08%。
其他報道
網傳理想汽車「無人駕駛」影片 副駕有兒童坐著 客服：堅決杜絕
標普全球4月香港PMI降至50.6 分析指支持近期增長的基礎並不牢固
「股神」巴菲特將AI比喻成核彈 使用不當會為社會帶來毀滅性後果
財新中國4月服務業PMI跌至52.5 符預期 就業指數連續3個月收縮
積金評級：4月強積金人均蝕600元 年初至今人均賺 5400元