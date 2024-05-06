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花旗調查：「撤辣」後逾七成富裕人士置業意欲更高

花旗銀行公布「撤辣」後市民置業意向調查，結果顯示50%高資產受訪者認為「撤辣」後時更好的買樓時機，40%認為沒有影響，8%認為現時是更差的買樓時機。72%高資產受訪者認為「撤辣」提升其置業意欲，較一般受訪者的62%高約十個百分點。62%高資產及擁有住宅物業的業主也於撤辣後增加換樓意欲。可見「撤辣」提升了受訪者的買樓及換樓意欲，其中高資產人士的置業選擇更受「撤辣」所提振。

此外，高資產受訪者中，高收入家庭（月收入超8萬港元）、曾經擁有物業及有子女家庭受「撤辣」而提升買樓意欲更明顯，分別為75%，81%及77%。多數受訪者願意買樓做投資保值之用。「撤辣」令高資產人士為投資保值（46%）、子女置業（34%）及收租（25%）而買樓。有關市民對不同辣招的認知方面，最多受訪者留意到「取消額外印花稅SSD」及「取消買家印花稅BSD」，其中分別有42%高資產人士及46%一般受訪者認為「取消額外印花稅SSD」對提升購買意欲的影響最大。

花旗銀行香港Citigold及信用卡貸款銷售主管李貴莊稱，鑒於目前息口高企，市場一手現樓存量需待消化等因素影響，預計今年香港樓價將續下降10%。此外，花旗預計美國7月及之後將減息四次，每次減0.25厘，而本港按揭息率未必會即時隨美聯儲降息而調整。若按息回落到3厘，投資者投資置業意願將出現較明顯回升，但她預計至少2025年後才可能達致該水平。

本次網上問卷調查有500人受訪，受訪者年齡介乎21至60歲，家庭收入每月4萬元以上，並知悉樓市撤辣政策的香港居民。當中有200人為高資產人士（流動資產超過150萬元）。

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