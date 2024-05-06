該公司表示，目前老虎虛擬資產交易服務僅向專業投資者提供。符合資格的用戶，即擁有投資組合超過800萬元的香港居民或資產超過4000萬元的法團，在Tiger Trade APP提交專業投資者資料，完成證監會要求的投資者學習並簽署協議，即可參與虛擬資產交易。

客戶亦可選擇預約親臨老虎證券辦公室，由專業代表協助完成開戶和認證流程。未來，在符合監管要求的前提下，老虎證券計劃將虛擬資產交易服務延伸至零售投資者。另外，公司亦會考慮增加虛擬資產現貨提存服務。

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