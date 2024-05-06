moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

老虎證券虛擬資產交易佣金0.2%起 豁免託管費

老虎證券（香港）公布，正式推出虛擬資產交易服務，目前香港專業投資者可通過Tiger Trade交易比特幣（BTC）和以太幣（ETH）等18種虛擬資產。虛擬資產交易佣金低至交易額的0.2%，並豁免託管費。

該公司表示，目前老虎虛擬資產交易服務僅向專業投資者提供。符合資格的用戶，即擁有投資組合超過800萬元的香港居民或資產超過4000萬元的法團，在Tiger Trade APP提交專業投資者資料，完成證監會要求的投資者學習並簽署協議，即可參與虛擬資產交易。

客戶亦可選擇預約親臨老虎證券辦公室，由專業代表協助完成開戶和認證流程。未來，在符合監管要求的前提下，老虎證券計劃將虛擬資產交易服務延伸至零售投資者。另外，公司亦會考慮增加虛擬資產現貨提存服務。

其他報道

滬深三大指數高收 滬指升逾1% 連續第4個交易日突破萬億人幣

巴菲特：將印度的投資機會留待巴郡未來管理層發掘

萬科據報已備好資金償付5月到期票據

余偉文：今年外匯基金表現不確定性高 續持防禦性策略

中國天瑞水泥：大股東有1000萬股份未被斬倉

保利置業：4月合同銷售金額跌11%

嚐‧高美深圳開設首間十里湘薈餐廳 下季開幕

GUM：4月強積金人均虧損572元 全年暫賺5449元

神威藥業首季營業額跌6%至11億人幣

恒指半日跌9點 北水轉流出 大市成交升至800億元

網傳理想汽車「無人駕駛」影片 副駕有兒童坐著 客服：堅決杜絕

滬深三大指數向上 創板指一度突破1900點

港元拆息全線向下 1個月HIBOR終止6連升

杉玉推限定午市優惠 享用指定午餐可加一蚊追加茶碗蒸

標普全球4月香港PMI降至50.6　分析指支持近期增長的基礎並不牢固

「股神」巴菲特將AI比喻成核彈 使用不當會為社會帶來毀滅性後果

外匯基金今年第一季賺543億元

財新中國4月服務業PMI跌至52.5 符預期 就業指數連續3個月收縮

中金降職減薪 冀員工自然流失

積金評級：4月強積金人均蝕600元 年初至今人均賺 5400元

滬深三大指數高開 人行淨回籠80億人幣

恒指高開12點 科指升0.28% 網易升2%

美銀美林前銀行家據報涉思捷內幕交易案

港股ADR升73點 夜期高水53點 美期亞股升