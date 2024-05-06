此前，澳門旅遊局估計，日均入境旅客會有13萬名。最新數據比之前估計減少1萬名。《GGR Asia》引述中信里昂數據顯示，料今個月的賭收可以按年增長6%至197億澳門元。

花旗的報告在勞動節檔期於5月3日進行統計顯示，高端中場總落注、參與博彩人數，及每名賭客落注額，分別按年高出144%、119%及11%，分別達到1770萬元、775人及2.27萬元。擁有最多酒店房間供應的金沙（1928）及銀河娛樂（0027）繼續成為受惠者。前述兩間博企更在近期在百家樂枱引進新的大、細6之邊注玩法(big 6、small 6 side bet)，看來受玩家歡迎，料有助改進兩家賭股賭枱蠃率。

花旗更指，其發現在澳門銀河天峰高額投資區顯示的巨額賭客，不再為內地豪客獨尊，而是一韓國遊客，為該行歷來有統計以來首現。其在6家博企內的賭場，均發現落巨注的巨鯨出現。當中其在天峰的觀察，最高三名的下注者落注25萬至39.9萬元者，均在天峰同一張賭枱出現。

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