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澳門五一檔期旅客較預期少 花旗：韓國旅客成高端中場豪賭客

五一勞動節黃金周檔期剛過，根據澳門治安警數據顯示，在檔期內5天假期即5月1日至5日，累計錄得298.9萬人次出入境，旅客佔123.7萬人次，當中入境旅客佔60.4萬人次，日均為12萬旅客，主要經關閘口岸，其次是港珠澳大橋和橫琴口岸入境。

此前，澳門旅遊局估計，日均入境旅客會有13萬名。最新數據比之前估計減少1萬名。《GGR Asia》引述中信里昂數據顯示，料今個月的賭收可以按年增長6%至197億澳門元。

花旗的報告在勞動節檔期於5月3日進行統計顯示，高端中場總落注、參與博彩人數，及每名賭客落注額，分別按年高出144%、119%及11%，分別達到1770萬元、775人及2.27萬元。擁有最多酒店房間供應的金沙（1928）及銀河娛樂（0027）繼續成為受惠者。前述兩間博企更在近期在百家樂枱引進新的大、細6之邊注玩法(big 6、small 6 side bet)，看來受玩家歡迎，料有助改進兩家賭股賭枱蠃率。

花旗更指，其發現在澳門銀河天峰高額投資區顯示的巨額賭客，不再為內地豪客獨尊，而是一韓國遊客，為該行歷來有統計以來首現。其在6家博企內的賭場，均發現落巨注的巨鯨出現。當中其在天峰的觀察，最高三名的下注者落注25萬至39.9萬元者，均在天峰同一張賭枱出現。

 

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