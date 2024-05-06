李家超續稱，感謝中央支持特區政府的施政方向，推出多項挺港人才措施。其中，國家移民管理局今日起實施的多項便民利企來港措施，包括延長持商務簽注人士逗留期限，以及擴展人才簽注適用範圍至北京和上海，將便利內地商貿人員訪港，促進香港與內地的商貿往來。

李家超指出，特區政府會繼續深化內地與香港人才合作，推動職業技能人才培養及資格互認；同時會繼續與人力資源和社會保障部保持緊密溝通，促進內地和香港人才互聯互通，吸引更多世界各地頂尖人才和企業匯聚香港，為國家高質量發展作出更大貢獻。李表示，「搶人才、留人才」是本屆特區政府施政重點之一。明日（7日）起一連兩日舉行「香港．全球人才高峰會」由特區政府去年成立的香港人才服務辦公室主辦，是本屆政府首個以人才為主題的國際級論壇和展覽會，推廣香港作為國際人才樞紐和國家人才門戶的雙重角色和優勢。

王曉萍亦將率團出席人才高峰會一系列活動。

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