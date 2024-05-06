金管局公布今年第一季「中小企貸款狀况調查」，調查顯示，中小企信貸狀况有改善的跡象。29%認為銀行的有關取態「較困難」，較前一季的31%有所下降。撇除回答「沒意見／不知道」的受訪者，71%認為銀行於季內貸款批核的取態與半年前相比「沒有分別」或「較容易」，較前一季的69%有所上升。
貸款較困難的觀感並不一定反映中小企在借貸上遇到實質困難，而是可以受多項因素。
在已獲批貸款的受訪者中，12%表示銀行對其貸款的取態有所「收緊」，較前一季的24%大幅回落。在調查中，貸款收緊的含義包括各種可能，例如降低備用信貸額和貸款額、信貸利率上升、增加抵押品要求或縮短貸款年期等。因此，受訪者對於銀行就其已批出貸款取態的意見並不直接反映銀行對中小企的貸款投放。
調查亦收集有關中小企新貸款申請的結果。3%受訪者表示曾於季內向銀行申請新貸款。在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔86%，高於前一季的80%。表示申請不成功的受訪者佔14%，低於前一季的20%。
由於季內有已獲批貸款的中小企及有申請新貸款的中小企數目較少，分別僅佔受訪中小企的18%及3%。
調查按季進行，每次涵蓋約2500間不同行業的中小企。調查結果有助從需求角度了解中小企獲得銀行貸款的狀况。
其他報道
母親節廣告惹議 「媽媽您先用」等訊息被轟性別定型 藍月亮：或表達不到位
金管局阮國恒：因商舖減租而call loan 並非銀行風險取態
恒指收市升102點 連升10日 科指升0.9% 北水流入兩周最多
滬深三大指數高收 滬指升逾1% 連續第4個交易日突破萬億人幣