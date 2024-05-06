貸款較困難的觀感並不一定反映中小企在借貸上遇到實質困難，而是可以受多項因素。

在已獲批貸款的受訪者中，12%表示銀行對其貸款的取態有所「收緊」，較前一季的24%大幅回落。在調查中，貸款收緊的含義包括各種可能，例如降低備用信貸額和貸款額、信貸利率上升、增加抵押品要求或縮短貸款年期等。因此，受訪者對於銀行就其已批出貸款取態的意見並不直接反映銀行對中小企的貸款投放。

調查亦收集有關中小企新貸款申請的結果。3%受訪者表示曾於季內向銀行申請新貸款。在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔86%，高於前一季的80%。表示申請不成功的受訪者佔14%，低於前一季的20%。

由於季內有已獲批貸款的中小企及有申請新貸款的中小企數目較少，分別僅佔受訪中小企的18%及3%。

調查按季進行，每次涵蓋約2500間不同行業的中小企。調查結果有助從需求角度了解中小企獲得銀行貸款的狀况。

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