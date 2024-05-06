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高盛：4月香港PMI受壓與新接訂單指數拖累有關

高盛因應標準普爾環球發表四月份香港PMI數據作出跟進，該數據在4月份跟至50.6，比3月份時低0.3，構成這項變動最大的拖累因素，與新接訂單指數由去年3月的50.3，降至49.2有關。僅接是存貨指數由3月份的54.8，降至50.6。在外圍需求放慢，及競爭增加，四月份的外圍需求減弱。

該行指，根據標普環球的評論指，新接訂單減少，部分原因是與港元匯率轉強有關。另輸出分類指數則相比3月份時的49.8，提高至5月份時的50.2；就業分類指數則由3月份的51.3，微降至4月時的51.2。供應商付貨時間分類指數則由3月時的49.1，降至47.5。

其又指，4月份的外需指標減慢，來自中國的新生意分類指數，由3月份時的46.8略減至46.6，新出口訂單分類指數則由3月份時的48.6，降至45.5。接受調查的公司指，競爭加劇及外需放慢，均是當中的因素。不過，輸出價格指數由3月份時的52，降至4月份時的51.2，顯示四月份下游行業的通脹壓力則有所紓緩。輸入成本壓力在三、四月期間大抵上維持不變。輸入價格分類指數則由3月份時的52.1，降至4月時的51.9。至於勞工成本分類指數則由3月份時的51.9，提高至52。

 

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