政府統計處今日發表最新的食肆收益及購貨額臨時數字，今年第一季的食肆總收益價值的臨時估計為282億元，按年上升2.3%。同期間，食肆購貨總額的臨時估計為90億元，按年下跌0.3%。
扣除其間價格變動的影響後，今年第一季的食肆總收益以數量計的臨時估計較上年同季下跌0.7%。
政府發言人表示，食肆業務繼去年大幅反彈後，在今年第一季增幅放緩。食肆總收益價值按年上升2.3%。
展望未來，政府推出措施加強信心，加上訪港旅遊業復蘇和就業收入上升，應會繼續支持食肆業務。不過，旅客和市民消費模式轉變或會帶來挑戰。
按食肆類別分析，今年第一季與2023年第一季比較，中式餐館的總收益以價值計上升1.3%，但以數量計則下跌1.8%。非中式餐館的總收益以價值計上升1%，但以數量計則下跌1.5%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別上升5.8%及2.2%。酒吧的總收益以價值計及數量計分別下跌17.8%及19.7%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計及數量計則分別上升6.9%及3%。
今年第一季與去年第四季比較，經季節性調整的食肆總收益的臨時估計以價值計及數量計分別下跌1.8%及2.4%。
按月份分析，今年1月、2月及3月與2023年相同月份比較，食肆總收益價值的臨時估計分別下跌0.3%、上升8.1%及下跌0.3%。
扣除價格變動的影響後，與2023年相同月份比較，今年1月、2月及3月的食肆總收益以數量計的臨時估計分別下跌3.1%、上升4.6%及下跌3.3%。
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