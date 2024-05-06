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穆迪料內房今年銷售全年下跌  未來半年至12個月房價走弱

評級機構穆迪發表最新的中國地產報告指，內房首季銷售按年跌30.7%，比去年第四季的14.3%為多，反映了市場情緒疲弱，及去年首季水平相對較高。該行預期，在內地經濟復蘇減慢，及需求疲弱等因素影響下，全國內房銷售今年會繼續下跌。

該行亦留意到，3月份全國城市的內房價格表現有惡化的情況，並連跌三個月。當中一、二線城市樓房售價分別由2月份按年跌1.1%及1%，擴大至下跌1.5%及1.9%。在一、二線城市之外，樓房價格跌幅更由2月份的2.9%，降至3月份的3.5%。其預期，在買家信心疲弱下，料未來6至12個月所有城市的房價繼續走弱。

至於內房的在岸債發行，在4月份有所減慢，截至4月26日只發債35億元人民幣，較3月份時的40億元人民幣為少。離岸債更已經再無縱影，在4月份完全「零」發行。

穆迪預期，財務上表現較弱的內房公司，會繼續面對再融資及流動性風險。高息內房的流動性壓力分類指標，由2月份的60%，降至3月份的53%，這與其中一間流動性表現弱的內房退出評級有關。由3月26日至4月26日期間，該行先後對內房採取10次負面評級行動，這反映該等公司的信貸質素及流動性較弱有關。

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