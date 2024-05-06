由人稱「Ken Sir」的呂宇健有份持股的傳承教育（8195）繼委任「10A港姐冠軍」麥明詩為非執行董事後，今日再公布與麥明詩及其母親麥何小娟就發展幼兒教育課程的潛在合作進行討論。
公司指，與麥明詩及其母親麥何小娟擬合辦針對資優及或有特殊教育需要的兒童的幼兒教育課程。公司與其正在討論可能的合作方式、條款及詳情，預期將於2024年6月底或之前進行。
麥何小娟現為香港及澳洲註冊職業治療師及美國註冊職業治療師(兒科)，她為兒童培育專家，從事兒童及青少年培育相關工作超過35年。
公司指，憑藉麥何小娟在幼兒教育及發展方面的深厚專業知識，加上麥明詩的管理諮詢經驗，公司透過與潛在合作夥伴的潛在合作，策略性地尋求進軍幼兒教育領域。
董事相信潛在合作為集團提供機會，以擴展其具有增長潛力的業務，並使其業務營運及客戶群多元化。
其他報道
本港食肆首季總收益升幅放緩至2.3% 中式餐館數量減1.8%
澳門MOX累計上市債券總值6239億元 上月上市債券達151億澳門元
母親節廣告惹議 「媽媽您先用」等訊息被轟性別定型 藍月亮：或表達不到位
金管局阮國恒：因商舖減租而call loan 並非銀行風險取態
恒指收市升102點 連升10日 科指升0.9% 北水流入兩周最多
滬深三大指數高收 滬指升逾1% 連續第4個交易日突破萬億人幣