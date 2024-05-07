廣告非常動感，係The Henderson獨特的造型下，將Siobhan每一下划水、每一下舉重訓練 ，以至每一個抖氣瞬間都傳神演繹，與國泰注重每個服務細節的「Every Move Counts」信念同出一轍。

以往唔少中環花生友都對The Henderson的造型評頭品足，今次聯乘國泰同Siobhan做虛擬廣告，花生我覺得除咗虛擬廣告都好符合依家環保嘅大潮流，整體效果亦令人驚豔咗，畢竟依家維港兩岸好少靚靚廣告，雖然今次虛擬嘅靚廣告都好過無！

而第一次與國泰合作的 Siobhan自己都有係ig 分享段廣告片，仲引來唔少香港運動員派like 讚好，據講Siobhan都好開心，雖然片段短短二十秒，但令佢回想起每一個努力的瞬間並不會白費，更深地體會到「Every Move Counts」。

花生我就留意到，今次Siobhan分享片段下面，有唔少香港運動員派like讚好！希望各大企業同國泰一樣，會更大力支持香港運動員，等香港同香港運動員係奧運呢類國際大舞台再次閃閃發光啦！

中環牌花生

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