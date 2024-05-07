市場調查機構Measurable AI資料顯示，以今年3月訂單數量計，KeeTa已佔香港外賣市場約44%份額，成為香港外賣平台的首位。foodpanda回應指，相比短期的優惠策略，公司更重視外送行業整體的長遠且可持續發展，10年來公司由零開始帶領本地業界發展，並不斷推出多項業界首創服務，成為領先的外送平台，至今已擁有全港最龐大的餐廳網絡，與超過14,000間餐廳合作提供美食外送或外賣自取服務，同時擁有17間網上超市pandamart，以及建立了強大的生活百貨零售網絡foodpanda mall，使「快商務」服務覆蓋全港，foodpanda for business的業務無論在訂單量或商品成交金額(GMV)都錄得理想的按年增長，而pandapro的登記會員數量也按年遞增，反映大眾對foodpanda一路上的支持及肯定。