長建（1038）公布，透過UK Power Networks之私營電網業務 UK Power Networks Services完成收購總裝機容量為68.7兆瓦的可再生能源資產組合 UU Solar之100%權益，有關項目的企業價值為 9,080萬英鎊（約港幣8億9,000萬元）。UU Solar的9成收入來自長期合約及英國政府可再生能源資助，將為長江基建帶來即時回報、經常性溢利貢獻及穩定現金流。
UU Solar 擁有及營運合共70個可再生能源資產，包括65個太陽能光電裝置發電場、4個陸上風力場及1個水力發電設施，總裝機容量為68.7兆瓦。該等資產將所產生之大部分可再生能源電力供予英國受規管水務及渠務公司 United Utilities，過剩之電力則輸回配電網絡。
UK Power Networks Services為客戶管理能源方案之經驗豐富，當中涉及英國水務、電力及其他重大基建設施，是項收購將為UU Solar與UKPNS旗下不同業務產生協同效應。現時，UK Power Networks Services與水務公司Southern Water及South East Water緊密合作，致力提供可持續供電方案及提升供電穩定性。同時，UK Power Networks Services為Northumberland郡議會興建之高科技太陽能汽車充電站亦於近日落成，該項目乃英國同類型設施中規模最大之一。
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