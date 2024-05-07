近期頻頻拍央企發展的新世界發展（0017）再公布，公司與招商蛇口（深：001979）宣布簽訂《北部都會區粉嶺北項目合作協議》，將聯手發展粉嶺北新發展區目前最大型的商住項目，料提供不少於2,000伙住宅單位，預計明年初動工，配合口岸商圈及新興產業基地等發展，可與新田科技城創科產業發揮協同效應。
新世界發展行政總裁鄭志剛指，新世界再度與央企合作，利用香港及內地企業各自優勢，共同發展北部都會區，有助具規模地提升整體的發展潛力。新世界在北都擁有 1,500 萬平方呎土地儲備，不少位處優質地段，毗連新田科技城，公司將透過不同途徑，加快釋放農地的價值，積極配合國家規劃，為北都發展注入更多動力。
招商局集團董事長繆建民表示，自北部都會區提出以來，招商局一直關注北部都會區的發展機會，希望充分發揮和利用集團內外部創科平台以及多年來在城市和園區綜合開發的資源和經驗，為北部都會區的發展與產業升級貢獻招商力量。
在去年12月，新世界發展已與華潤置地（1109）宣布簽訂全港首個《北部都會區項目合作協議》，兩集團將聯手發展北都區內住宅項目，約1800伙單位預計今年動工。
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