工作小組將推動制定業內標準，以支援wCBDC、代幣化貨幣和代幣化資產之間的互通性。工作小組會就特定議題提出建議，初期聚焦為代幣化資產交易建立機制，透過wCBDC暢順地進行代幣化存款的銀行同業結算。工作小組亦會協助設計和構建計劃於今年年中推出的Ensemble項目沙盒，進一步研究及測試代幣化用例。

工作小組初始成員包括金管局、證監會、國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心、CBDC專家小組和7間私人機構，即中銀香港（2388）、恒生銀行（0011）、匯豐、渣打香港、HashKey Group、螞蟻數字科技和Microsoft香港。

金管局表示，小組成員已仔細地考量各項因素，包括成員在推動發展香港代幣化市場方面的專業知識、相關經驗及能力和創新思維，將與業界緊密合作，並適時檢視工作小組的規模和組成部分。

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