其中，一線城市按年下降56.5%，較2022年五一則下降23.5%﹔二線城市按年下降 74.0%，較2022 年五一下降 66.6%；三四線城市按年下降 79.5%，較 2022 年五一下降 73.3%。二手房成交方面，五一該行跟蹤的7個城市二手房成交面積3.0萬平，按年下降54.5%。

內地40個城市新房成交面積為190.8 萬平方米，按月由正轉負，按月下跌26.8%，按年則下跌 3.3%，按年跌幅較上周收窄了38.4 個百分點。

其中，一、二、三四線城市新房成交面積分別為按月跌22.8%、跌32.0%、跌21.3%，按年則分別增長31.4%、跌24.2%、增7.2%，一、三四線城市按年由負轉正，較上周分別上升了64、51個百分點，二線城市按年跌幅較上周收窄了21.8 個百分點。

對於近期樓市政策頻出，卻未見對樓市帶多支持。中銀國際指，近期地產板塊關注度顯著提升，核心邏輯是政治局會議對房地產定調的轉變，以及對未來政策進一步釋放的強預期。不過從基本面來看，五一的成交數據仍然低迷。短期來看，預計核心城市政策將進一步優化調整，一線城市政策依然具備優化空間，「漸進式」優化仍是主要方向。

同時「保交房」力度有望延續。隨著宏觀政策協同發力以及房地產供需兩端政策持續跟進，二季度市場情緒有望邊際好轉，尤其是核心城市在政策帶動下，市場活躍度或將逐漸修復。從長期主線來看，建議關注底部反轉的行情機會。配置上看，當前估值較低、安全性較高、經營基本面較好的優質央國企價值凸顯。

其他報道

瑞銀扭虧 首季賺18億美元 遠勝預期

新世界伙招商蛇口發展粉嶺北新發展區商住項目 料建2000伙

【有片：埋身擊】美元兌日圓上周呈穿頭破腳 後市有機會回落

交行信託起訴中國國儲 涉3.65億美元未償債券

匯控上調中信評級及目標價

長建收購英國可再生能源資產組合 UU Solar

蔚來據報向比亞迪採購電池 供應其低價品牌

foodpanda：相比短期優惠策略更重視外送行業長遠發展

財經花生丨國泰將何詩蓓奮鬥片段「投影」至The Henderson外牆迎奧運

賈躍亭︰個人IP商業化盡量盡快賺錢還債 補貼FF造車

傳HK Express將更改行李政策 最平fare class不准帶喼 香港快運：本周有新消息公布

叙福樓引入「挽肉與米」今開張 逾百人排隊網上現炒籌 黃傑龍：勿買黃牛

半日沽空金額減18% 盈富沽空增37%

恒指創8個月高後倒跌 半日跌157點 連升暫斷纜 北水續流入

亞馬遜90億美元擴建新加坡雲計算基礎設施

龍光據報要求為境內債提供10個月寬限期

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.13%

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌2日 見一周低

馬斯克：巴菲特應考慮投資特斯拉

標普：內房市場仍在尋底

美國調查波音787檢測情況 及是否有員工偽造記錄

瑞聯銀行：恒指升勢缺乏盈利反彈支持