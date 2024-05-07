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中銀國際：內地五一假期首四天新樓成交面積跌逾七成

近期內地多城樓市趕在「五一」黃金周大鬆綁，圖刺激成交，不過據中銀國際報告顯示，五一假期首四天（4月30日至5月3日），該行跟蹤的27個城市新房成交面積23.6萬平方米，較2023年五一下降71.8%，較2022年五一下降60.8%。

其中，一線城市按年下降56.5%，較2022年五一則下降23.5%﹔二線城市按年下降 74.0%，較2022 年五一下降 66.6%；三四線城市按年下降 79.5%，較 2022 年五一下降 73.3%。二手房成交方面，五一該行跟蹤的7個城市二手房成交面積3.0萬平，按年下降54.5%。

內地40個城市新房成交面積為190.8 萬平方米，按月由正轉負，按月下跌26.8%，按年則下跌 3.3%，按年跌幅較上周收窄了38.4 個百分點。

其中，一、二、三四線城市新房成交面積分別為按月跌22.8%、跌32.0%、跌21.3%，按年則分別增長31.4%、跌24.2%、增7.2%，一、三四線城市按年由負轉正，較上周分別上升了64、51個百分點，二線城市按年跌幅較上周收窄了21.8 個百分點。

對於近期樓市政策頻出，卻未見對樓市帶多支持。中銀國際指，近期地產板塊關注度顯著提升，核心邏輯是政治局會議對房地產定調的轉變，以及對未來政策進一步釋放的強預期。不過從基本面來看，五一的成交數據仍然低迷。短期來看，預計核心城市政策將進一步優化調整，一線城市政策依然具備優化空間，「漸進式」優化仍是主要方向。

同時「保交房」力度有望延續。隨著宏觀政策協同發力以及房地產供需兩端政策持續跟進，二季度市場情緒有望邊際好轉，尤其是核心城市在政策帶動下，市場活躍度或將逐漸修復。從長期主線來看，建議關注底部反轉的行情機會。配置上看，當前估值較低、安全性較高、經營基本面較好的優質央國企價值凸顯。

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