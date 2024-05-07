法巴銀行全球汽車業研究部主管Stuart Pearson表示，一般情况下目前全球電動車閒置產能比例為25%，中國則是35%；若以最大產能計算，比例則分別是40%及50%，因此他相信出口至海外地區將有助解決該問題，當中歐洲、南美洲為重要出口市場。他續稱，事實上以目前產能未能滿足2030年的市場需求，強調產能過剩只是暫時情况。該行預計，全球純電動車（BEV）於2030年佔汽車總量比例達44%。