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法巴：中國電動車閒置產能比例約35% 料價格戰維持至今年底

法巴銀行全球汽車業研究部主管Stuart Pearson表示，一般情况下目前全球電動車閒置產能比例為25%，中國則是35%；若以最大產能計算，比例則分別是40%及50%，因此他相信出口至海外地區將有助解決該問題，當中歐洲、南美洲為重要出口市場。他續稱，事實上以目前產能未能滿足2030年的市場需求，強調產能過剩只是暫時情况。該行預計，全球純電動車（BEV）於2030年佔汽車總量比例達44%。

另外，Stuart Pearson認為逐步降低產能過剩意味汽車售價繼續面對壓力，相信今年將有更多車企減價，不過留意到他們更注重成本控制，其透過優化價值鏈實現減價，亦稱車企在中國市場售價已非常低，料今年底內地汽車減價戰將開始穩定；至於海外市場則有空間下調。Stuart Pearson指，現時中資車企在歐洲電動車市場入份額約6%至7%，認為比亞迪（1211）在歐洲市場上定價不算激進，若其將車款「海鷗」（Seagull）帶入歐洲市場，料該版本售價較中國版本貴，但仍低於2萬歐元（約16.8萬港元）。比亞迪「海鷗」在中國入場門檻為6.98萬元人民幣。

Stuart Pearson又表示，每年首季電動汽車的銷量增長均受季節性因素而有所放緩，例如部分補貼於年底取消，預計明年增長重拾升勢。

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